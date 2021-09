Un quart des influenceurs font de la publicité déguisée

Le business de la publicité déguisée reste encore très florissant sur les réseaux sociaux. Selon un rapport publié ce lundi, 26,6 % des influenceurs ne permettent pas d'identifier clairement si leurs publications sont sponsorisées par des marques.

Cette vaste enquête, réalisée par l'ARPP (Autorité de régulation professionnelle de la publicité), a visé 7.000 créateurs de contenus en France. Sur plus de 30.000 publications passées au crible, «73,4 % présentent au moins un début d'identification, dont 32,2 % sont améliorables en termes de clarté ou d'instantanéité», explique l'ARPP dans cette deuxième édition de son Observatoire de l'influence responsable.

Toutefois, le document précise : «le défaut de transparence est davantage le fait des influenceurs à faible audience et plus les influenceurs se professionnalisent, plus la déontologie est respectée». Reste que les choses ne sont toutefois pas très claires chez 12,6 % des créateurs à plus d'un million d'abonnés, selon le rapport. Surtout, l'ARPP rappelle que certains influenceurs flirtent avec des thématiques illégales, certaines publicités concernant des produits ou services dont la promotion est interdite en France (comme la cigarette électronique, les jeux d'argent liés aux casinos ou encore la chirurgie esthétique).

Jusqu'à deux ans de prison

Reste que la publicité déguisée n'est pas sans danger. Car l'auteur d'une pratique commerciale trompeuse risque jusqu'à deux ans d'emprisonnement et jusqu'à 300.000 euros d'amende. «Dès lors qu'un créateur s'engage à publier un contenu de marque en échange d'une contrepartie, on rentre dans la collaboration commerciale», prévient Mohamed Mansouri, directeur délégué de l'ARPP.

L'autorité publie ce lundi un «certificat de l'influence responsable» destiné aux influenceurs afin de leur enseigner les règles déontologiques et les risques qu'ils encourent. L'ARPP rappelle ainsi que les partenariat commerciaux doivent être explicites sur les contenus «via des mots-clés clairs (#partenariat, #sponsoring) ou une indication visuelle ou audio au début des contenus, et pas seulement dans la description textuelle des vidéos».