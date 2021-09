iPhone : Apple lance une mise à jour importante pour bloquer le mouchard Pegasus

Déployée cette semaine, la mise à jour vers iOS 14.8 est décrite par Apple comme «importante» pour les possesseurs d'iPhone. Celle-ci permet en effet de bloquer le mouchard Pegasus à l'origine d'un vaste programme d'espionnage international.

La marque invite les utilisateurs de ses iPhone à effectuer cette mise à jour le plus rapidement possible. A l'origine d'un scandale qui a touché plus de 50.000 numéros de téléphones identifiés à travers le monde dont certains de hauts dirigeants et hommes et femmes politiques, le mouchard Pegasus avait été créé par la société israélienne NSO et revendu à différents pays et organisations.

S'il reste encore difficile d'évaluer l'ampleur des usages de ce logiciel indiscret, ce dernier était capable d'espionner tous types de smartphones aussi bien sous iOS qu'Android. L'outil permettait de récupérer des informations sensibles sur les smartphones et de mettre sur écoute leur utilisateur, selon Amnesty Internation et l'ONG Forbidden Stories qui avaient révélé son existence auprès de plusieurs médias internationaux.

De nombreux appareils susceptibles d'être encore visés

Si plusieurs dizaines de milliers d'appareils avaient été infectés et identifiés, tous n'ont pas été découverts et Pegasus peut potentiellement être encore utilisé sur de nombreux appareils dans le monde. Cette mise à jour vers iOS 14.8, déployée lundi 13 septembre, s'emploie à bloquer la ou les failles du système d'exploitation susceptibles de servir de porte d'entrée pour installer Pegasus. Ce logiciel espion étant par essence destiné à agir en silence au sein de votre mobile ou tablette.

Samedi 24 juillet, Amnesty International avait demandé la mise en place d'un moratoire sur la vente et l'utilisation des technologies de surveillance, avant la mise en place d'un cadre réglementaire.