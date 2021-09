GoPro Hero10 Black : la caméra d'action fait sa révolution à l'heure des vlogueurs

Et de 10 ! La marque californienne GoPro dévoile officiellement ce jeudi une nouvelle version de sa caméra d'action. La Hero10 Black, que nous avons pu tester en avant-première, fait le plein de nouveautés intéressantes.

Alors que la Hero9 Black avait franchi un cap l'an passé chez GoPro, notamment en termes de prise en main et de qualité d'image, cette nouvelle Hero10 Black lui succède en gommant les quelques défauts de son aînée (dont l'ergonomie des menus) mais surtout pour offrir un bond important en facilitant la réalisation de vidéos (jusqu'en 5,3 K s'il vous plaît). L'objet permet de mieux maîtriser son image et le rendu final qui devrait séduire les amateurs de sensations fortes mais aussi les vlogueurs. L'appareil est commercialisé dès aujourd'hui au prix de 529,99 euros.

Sur le plan esthétique, cette Hero10 Black ne se distingue pas vraiment de la Hero9 Black de 2020, à l'exception notable du logo GoPro en façade et de la mention 10 Black sur la tranche arborés tous deux en bleu. Les deux écrans, l'un en façade pour se filmer en selfie, et l'autre à l'arrière pour apprécier au mieux le retour, sont toujours présents. Détail intéressant, pour les baroudeurs qui s'aventurent sous la pluie et les surfeurs des mers, GoPro a eu la bonne idée de recouvrir l'objectif de sa caméra d'une pellicule hydrophobe qui fait glisser les gouttes. Un petit plus sympa pour éviter qu'une belle goutte ne se loge en plein milieu et ne gâche la prise de vue.

C'est en réalité dans les entrailles de ce petit boîtier qu'il faut se plonger pour voir les différences. GoPro mise d'ailleurs sur un tout nouveau processeur maison baptisé GP2 pour faire la différence. Celui-ci se montre capable de gérer des vidéos 5,3K à 60 images par secondes (ips), en 4K à 120 ips et même en 2,7 K à 240 ips. Des performances doublées par rapport à la Hero9 Black.

Si l'usage de la résolution 5,3K s'adresse davantage aux professionnels qui misent sur l'avenir, la généralisation de la 4K sur les plates-formes comme YouTube, Vimeo ou Dailymotion place cette Hero10 comme la mieux disante des caméras de sa catégorie. A l'essai, les 120 images par seconde offrent un rendu très fluide et flatteur pour les yeux.

A ce titre on peut saluer le travail opéré par GoPro sur les différentes résolutions qui permettent d'offrir une grande flexibilité pour différents usages, que ce soit pour filmer une virée sportive ou pour marcher et faire visiter un lieu. Des usages variés notamment pour les vlogueurs qui souhaitent un meilleur rendu qu'avec un smartphone (même haut de gamme). Point remarquable, il est même possible de faire du streaming vidéo en direct avec une résolution Full HD. L'objet étant compatible HDR, ne souffre d'ailleurs pas des problèmes de contre-jour.

Reste que l'ensemble de ces vidéos consomment de la batterie et des données notamment en 4K à 120 ips. Heureusement, il est possible de changer les résolutions très facilement via l'écran tactile arrière avant de lancer une vidéo, filmer en Full HD 1080p étant moins gourmand, tout en offrant une qualité d'image intéressante.

Une stabilisation d'image à toute épreuve

GoPro a également encore soigné la capacité de sa petite caméra à stabiliser l'image. C'était d'ailleurs un point que nous souhaitions tester en priorité sur cet appareil. Car GoPro vante ici les mérites de l'HyperSmooth 4.0 géré au poil par le nouveau processeur GP2. Si déjà la Hero9 se distinguait avec la version 3.0 de ce logiciel l'an passé, cette 4e génération franchit un gap assez impressionnant.

Notre test a consisté à fixer la Hero10 à une planche de skate sur un trottoir au ras du sol, mais aussi à l'attacher à une voiture radiocommandée lancée sur des chemins de terre et des pavés. Et mis à part quelques sautes, le rendu vidéo donnait l'impression que ces objets glissaient sur de la glace. Un point bluffant d'autant que la qualité de l'image n'était pas altérée. Il est également à noter que la caméra permet d'activer un système de suivi de l'horizon, de sorte que même si celle-ci pivote latéralement, le point d'horizon reste toujours fixe.

L'effet est là encore mieux géré par le GP2 et évite de donner le sentiment de nausée qu'un spectateur pourrait avoir en regardant des vidéos de ce type. Cela est notamment conseillé, si vous réalisez une vidéo en selfie en tenant la caméra sur une perche à bout de bras pour conférer un effet travelling à l'ensemble.

Et si la Hero10 Black est avant tout destinée à la vidéo, GoPro a pensé à pousser l'expérience en matière de photo pour en faire un produit plus polyvalent. On profite ici d'un capteur de 23 Mpixels (contre 20 Mpixels sur la Hero9), manière d'offrir des images un peu plus saisissantes, même si sur ce point la Hero9 s'en sortait déjà bien.

Une interface plus agréable et réactive

Mais le point le plus appréciable de ce nouveau modèle, reste à nos yeux l'usage de son interface via l'écran tactile. Là où il fallait s'y reprendre à plusieurs fois pour faire apparaître ou accéder à certaines icônes pour interagir avec sur la Hero9, cette 10e génération offre une interface bien plus fluide et réactive.

Il est alors plus sympathique de rentrer dans les menus et de laisser libre cours à sa créativité. On peut alors zapper entre les différents modes, les résolutions et désactiver certaines options. L'objet s'offre désormais une approche plus simple qui invite à la découverte et à la créativité. Reste à la GoPro d'offrir un allumage plus court lors de sa mise sous tension (un détail) et la Hero10 Black sera quasiment parfaite.

Hero10 Black, GoPro, 529,99 euros (ou 429,98 euros en cas d'abonnement d'un an au service GoPro à 49,99 euros).