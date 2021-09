Voici combien gagne un influenceur TikTok en moyenne selon une étude

La professionnalisation des influenceurs est aujourd'hui au centre de l'économie des réseaux sociaux. Une nouvelle étude s'intéresse notamment aux stars de TikTok et à leurs revenus potentiels.

Que l'on soit considéré comme un «micro-influenceur» à moins de 100.000 abonnés ou un «macro-influenceur», à plus de 100.000, voire plusieurs millions d'abonnés, les tarifs montrent des disparités attendues et qui sont très largement variables selon les pays.

Mais la récente étude menée par la société américaine Intellifluence, spécialiste de ce business, donne un aperçu intéressant. Publiée mi-septembre par le biais du site économique américain Business Insider, cette étude a permis d'interroger 1.249 influenceurs outre-Atlantique afin de mieux comprendre les tarifs demandés.

Il en ressort que la plate-forme TikTok est l'une des plus rémunératrices du moment sur les réseaux sociaux selon cette enquête.

PLUS DE 3.700 EUROS PAR CONTENU POUR UN TIKTOKEUR star

A la question «combien vous attendez-vous à être payé pour publier un contenu en rapport avec une marque ?» Les influenceurs ont répondu selon la grille suivante.

Celles et ceux qui comptaient moins de 5.000 abonnés sur TikTok ont répondu : 153 euros (en moyennne), un tarif qui passe à 204 euros entre 5.000 et 10.000 abonnés. Mais les prix grimpent vite puisqu'on passe à plus du double, soit 467 euros par contenu sponsorisé entre 15.000 et 20.000 abonnés. Et même à près de 900 euros dès lors qu'ils dépassent les 25.000 abonnés.

Du côté des influenceurs phares dont le nombre de followers dépasse le million, les tiktokeurs stars estiment qu'ils peuvent tarifer leur prestation environ 2.250 euros. La somme pouvant atteindre les 3.700 euros pour la diffusion d'un seul contenu pour les influenceurs de plus de 5 millions.

Ces chiffres sont, rappelons-le, des moyennes et certains peuvent pratiquer des grilles tarifaires différentes, qui se calculent également en fonction de leur communauté sur d'autres réseaux sociaux, les influenceurs entretenant souvent plusieurs comptes (Twitter, Instagram,... en même temps).

L'étude ne précise toutefois pas si ces tarifs s'appliquent à certains types de contenus ou si la longueur d'une vidéo influe sur le prix, comme c'est le cas de la publicité acheté sur une chaîne de télévision qui est payée à la seconde. Enfin, certains influenceurs se font rémunérer en tant qu'apporteurs d'affaire. Grâce à des liens d'affiliation ou un code promo, les stars des réseaux peuvent parfois exiger une petite commission sur chaque vente.