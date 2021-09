TikTok : les ados chinois restreints à 40 minutes par jour

La version chinoise de l’application TikTok lance un «mode adolescent», qui limite son utilisation à 40 minutes par jour pour les jeunes.

Cette nouvelle réglementation de Douyin (version chinoise de TikTok) va concerner tous les jeunes chinois de moins de 14 ans, a annoncé ByteDance, société mère de l’application de partage de vidéos. En plus de cette limitation de temps, TikTok leur sera également inaccessible entre 22h et 6h du matin, pour préserver les heures de sommeil des ados, rapporte CNN.

L’application proposera aux utilisateurs en «mode adolescent» des contenus spécifiques, scientifiques, culturels ou historiques, à des fins éducatives. «Nous espérons que ce contenu stimulera l'intérêt des enfants pour un certain domaine et qu'ils apprendront et gagneront quelque chose en regardant les vidéos», explique ByteDance dans un communiqué. L’objectif : lutter contre l’addiction aux écrans des adolescents, et les préserver de contenus illicites ou dangereux.

Le secteur du numérique dans le collimateur

Afin que cette règle soit respectée, Douyin appelle les parents à aider leurs enfants à s’inscrire sur la plate-forme, en rentrant correctement leur nom et leur âge, pour que cette nouvelle fonctionnalité soit directement installée sur l’application de l’enfant, ou bien à l’activer manuellement pour ceux qui possèdent déjà un compte.

Douyin a souhaité être «proactif» en mettant en place ce mode pour ados, sans attendre de mesure gouvernementale. La Chine a effectivement récemment mis en place une nouvelle loi, limitant les jeux en ligne à trois heures par semaine pour les ados, avec interdiction de jouer en semaine, sauf lors des vacances et des jours fériés. Les autorités se veulent de plus en plus attentives à la manière dont les jeunes chinois passent leur temps en ligne.

La République populaire se montre aussi particulièrement intransigeante ces derniers mois face aux géants du numérique, notamment sur des questions de concurrence et de données personnelles, mais aussi plus récemment sur le temps d’écran des jeunes. Les régulateurs chinois souhaitent aussi contrôler davantage ce qui circulent sur les réseaux sociaux ou dans les jeux : «les contenus obscènes et violents ainsi que ceux qui favorisent des tendances malsaines, comme le culte de l'argent et l'effémination, doivent être supprimés», ont-ils exhorté. Les autorités chinoises ont par exemple bannis les hommes «efféminés» des programmes de télévision, souhaitant à la place promouvoir «la culture traditionnelle chinoise».