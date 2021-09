Sorare : tout savoir sur la start-up reine des NFT qui révolutionne les cartes de foot

Les collections de cartes de foot Panini ont-elles vécu leurs dernières années dans le cœur des fans ? Avec le boom des NFT, la start-up française Sorare entend s'imposer avec ses vignettes virtuelles de joueurs, qui invitent à faire une collection qui peut rapporter gros.

Mardi 21 septembre, Sorare a opéré une levée de fonds de 580 millions d'euros, un record pour la French Tech. Créée en 2018, Sorare a vu son activité exploser cette année. Si bien que cette start-up est désormais valorisée à 3,7 milliards d'euros. Plus de 250.000 joueurs actifs sont actuellement recensés à la mi-septembre.

C'est quoi Sorare ?

Sorare est à la croisée de deux secteurs qui convergent : celui des objets digitaux à collectionner (comme les cartes) et celui des «fantasy sports» qui impliquent de participer à un jeu sportif virtuel. Concrètement, l'inscription est gratuite. Dès les premiers pas, l'internaute va devenir le coach d'une équipe virtuelle qu'il peut constituer avec des cartes.

En guise de bienvenue, Sorare offre des cartes après avoir choisi les clubs que vous aimez. Pour l'heure, 140 clubs sont référencés, mais ce chiffre augmente chaque mois. Notre conseil est de choisir des clubs dans différentes ligues, et de ne pas hésiter à cocher cinq équipes et pas seulement parmi les clubs français. Des équipes d'Asie sont souvent intéressantes par exemple.

Il vous sera ensuite demandé de constituer une équipe avec vos cartes et de lancer celle-ci dans un championnat. Elle va alors performer toute seule. Pour se faire la main et comprendre les rouages, Sorare permet aux nouveaux venus de jouer jusqu'à huit matchs gratuitement.

Mais au-delà, il faudra passer à des ligues supérieures qui impliqueront d'acheter des cartes de joueurs en édition limitée avec des prix allant de quelques euros à plusieurs dizaines, voir centaines d'euros. Mais la cote des footballeurs varie selon leur performance. Un Karim Benzema vaut actuellement 700 euros, alors qu'il n'en coûtait que 150 il y a quelques semaines. Tout dépend ici des performances qu'il réalise dans sa vraie carrière professionnelle. Et si celui-ci venait à perdre ses excellentes statistiques, sa valeur décoterait également.

Sorare s'est principalement fait connaître grâce au buzz généré par de nombreux joueurs stars qui ont investi dedans. Parmi eux, on compte Antoine Griezmann, Gerard Piqué, Rio Ferdinand et César Azpilicueta.

Comment acheter ses cartes ?

Si Sorare revendique actuellement plus de 250.000 joueurs actifs, la start-up précise qu'entre 30.000 et 40.000 d'entre-eux possèdent au moins une carte de joueur sous forme de NFT. Les Non Fungible Token (Jetons non fongibles) sont inscrits sur la blockchain, comme toute transaction effectuée avec des cryptomonnaies comme le bitcoin. La rareté de chaque carte sur Sorare est garantie et il est impossible de la falsifier ou de la dupliquer.

Mais pour acheter des cartes, encore faut-il posséder un portefeuille de cryptomonnaies et particulièrement d'Ether (ETH). Il s'agit en effet de la monnaie utilisée sur cette plate-forme pour acquérir et revendre des joueurs. Si Sorare parle toujours en euros afin que les utilisateurs et collectionneurs aient une idée précise de ce qu'ils achètent, il faut néanmoins avoir quelques notions en matière de cryptomonnaies et donc en posséder.

Attention toutefois préparez-vous à avoir un portefeuille assez garni si vous souhaitez acheter des stars du ballon rond. Les cartes payantes sont éditées dans quatre formats : limité, rare, super-rare et unique. La version limitée compte par exemple 1.000 cartes par joueur, la rare 100, la super-rare à 10 et une seule pour l'unique. Et les prix peuvent dépasser parfois le million d'euros pour cette dernière, comme ne coûter que quelques dizaines d'euros s'il s'agit d'un joueur débutant sur lequel vous voulez miser en achetant une carte super rare. En outre, plus la carte est rare plus celle-ci permet de jouer dans des divisions de haut niveau et est donc susceptible de rapporter beaucoup plus d'argent. Car si votre équipe gagne les rencontres virtuelles organisées, celle-ci peut générer des gains ou vous récompenser en vous offrant d'autres cartes rares.

Qui gagne-t-on ?

Comme un véritable coach, il va falloir constituer une équipe susceptible de gagner. Mais la cote de vos joueurs va évoluer tout au long de la saison en fonction des vraies statistiques de ceux-ci sur les terrains. Ainsi, un Kylian Mbappé qui se blesserait vraiment verra sa cote chuter pour qui posséderait sa carte.

Si votre équipe gagne, tant mieux, car elle peut vous rapporter de l'argent ou vous faire gagner des cartes rares qui peuvent agrémenter vos équipes. Ainsi, un joueur qui participe à la Division 4 de Sorare, qui correspond à la ligue Global All Star, est suscpetible de gagner plus de 1.300 euros si son équipe termine première plus une carte de star rare, le 2e gagnera 788 euros et une carte rare, le 3e empochera 525 euros. Attention cet argent est en réalité en Ethereum au cours du jour où vous gagnez.

Il est également possible de gagner de l'argent sur un autre tableau : la collection et la spéculation. Concrètement vous pouver faire votre mercato en achetant des joueurs et miser sur leur cote pour voir le prix de revente des cartes grimper. Que ce soit aux enchères ou en achat direct. Là encore, les prix peuvent grimper et rapporter gros.

Il n'est pas conseillé de convertir votre monnaie en euros à chaque fois, car la flat-taxe exigée par l'Etat et certains frais de commission pourraient vous faire perdre de l'argent. Cumulez donc vos gains en Ethereum avant de les convertir en monnaie classique.