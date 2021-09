Les 5 meilleures applications pour apprendre une nouvelle langue

L’apprentissage d’une langue ne se fait plus forcément sur les bancs de l’école, il peut se faire partout grâce aux smartphones. Voici cinq applications pour apprendre une nouvelle langue ou simplement la réviser.

Duolingo

L’application s’est imposée comme l’une des applications de référence pour apprendre une nouvelle langue. Ludique et surtout gratuite, elle propose pour sa version francophone l’accès à six langues : l’anglais, l’espagnol, l’allemand, l’italien, le portugais et l’espéranto.

Duolingo propose des cours complets pour chaque langue et suit la méthode de l’apprentissage par la répétition. Chaque niveau propose des exercices de compréhension écrite et orale mais également de prononciation. Il existe également des tests de fin de palier. L’application s’arrête cependant à un niveau intermédiaire : pour les personnes déjà bien avancées dans l’apprentissage de la langue, il faudra donc se tourner vers une autre solution.

Busuu

L’application Busuu est parfaite pour apprendre les bases d’une nouvelle langue. Dans sa version francophone, douze cours sont proposés, notamment anglais, italien, turc, russe, chinois, espagnol ou japonais. La version gratuite permet une formation sur les bases de la langue.

Pour un apprentissage linguistique plus poussé, il faudra se procurer la version premium. Pour un mois, il faut débourser 9,99 euros et pour une année 69,96 euros. Outre les cours, Busuu permet de discuter avec d’autres personnes via un chat afin de progresser en conditions réelles. Les cours et tests vont jusqu’au niveau B2, c’est-à-dire intermédiaire avancé.

Babbel

Autre application star dans le domaine de l’apprentissage linguistique, Babbel propose quatorze langues différentes. Si certains contenus sont gratuits, la majorité appartiennent à la version premium. Pour un mois, il faut compter un coût de 12,99 euros, et pour un an de 59,99 euros. Contrairement à Busuu, Babbel propose une inscription de six mois à 44,99 euros.

Outre les cours classiques d’apprentissage à la grammaire et au vocabulaire, Babbel propose un véritable travail sur la prononciation et sur l’expression orale. Il est possible de s’enregistrer et d’écouter pour mieux comprendre les améliorations à apporter. Des dialogues pré-écrits permettent également de s’entraîner à tenir une conversation.

MosaLingua

C’est la méthode cognitive de «répétition espacée» qui est proposée avec l’application MosaLingua. Cette méthode permet l’apprentissage de vocabulaire qui est rappelé au moment où le cerveau est censé commencer à l’oublier. Autre atout majeur de cette application d’apprentissage linguistique, elle permet de se spécialiser.

Ainsi, il est possible de se concentrer sur les interactions et le vocabulaire utile en voyage, dans le monde hospitalier ou encore celui des affaires. L’application propose sept langues différentes et est payante : 9,99 euros par mois ou 59,99 euros pour un an.

Semper

Dans ce top cinq des applications d’apprentissage de langues, Semper est celle qui s’axe le plus sur le principe du micro-apprentissage. Cette méthode consiste à plusieurs révisions de quelques dizaines de secondes à différents moments de la journée. Semper est ainsi très utile pour les personnes n’ayant pas beaucoup de temps pour réviser.

Dans la journée, l’application envoie des notifications pour proposer à son utilisateur de faire sa micro-séance d’entraînement. Elle peut notamment transformer l’écran d’accueil et empêcher le déverrouillage tant que l’entraînement n’a pas été fait. L’application est gratuite et propose une cinquantaine de langues.