Voici combien gagne en moyenne un influenceur Instagram selon une étude

Être influenceur sur les réseaux sociaux peut rapporter beaucoup. Que cela soit sur Instagram, YouTube, TikTok ou même les trois, combien gagne un influenceur ?

Le métier d’influenceur tend de plus en plus à devenir sérieux. Les influenceurs sont pour les marques un fabuleux moyen de marketing qui peut se payer cher. Aux États-Unis, Eldorado des influenceurs, les dépenses marketing liées à ce milieu dépasseront les 3 milliards de dollars en 2021.

Selon une étude menée par Intellifluence, le revenu mensuel d’un influenceur varie en fonction du nombre. Il existe deux catégories d’influences, les micro-influenceurs et les macro-influenceurs. Cette distinction varie d’une plateforme de réseau social à l’autre.

744,45 dollars pour 50.000 abonnés sur Instagram

C’est sur Instagram que les influenceurs sont les plus présents. Pour cette catégorie, Intellifluence n’a gardé que les résultats pour les influenceurs ayant moins de 10.000 abonnés à ceux en ayant 300.000. Les résultats pour les catégories supérieures n’étant pas assez fiables.

Ainsi, un influenceur avec moins de 10.000 abonnés, gagne en moyenne 193,74 dollars (165,31 euros) pas post Instagram. Un post est en moyenne rémunéré 517,91 dollars (441,90 euros) pour un influenceur ayant entre 40.000 et 49.999 abonnés. Entre 70.000 et 79.999 abonnés la rémunération moyenne par post est de 809 dollars (690,27 euros). La barre des 1.000 dollars par post est dépassée pour les influenceurs ayant entre 80.000 et 89.999 abonnés. Pour les influenceurs ayant entre 90.000 et 300.000 abonnés un post est rémunéré en moyenne 1.221 dollars (1.041,80 euros).

2.000 dollars pour 950.000 abonnés sur YouTube

YouTube est la plateforme originelle des influenceurs. Face à la politique de rémunération de YouTube, les créateurs ont eu rapidement recours au placement de produits. Intellifluence a divisé ces influenceurs en deux catégories. Les micro-influenceurs pour un nombre d’abonnés compris entre 5.000 et 19.999 abonnés. Les macro-influenceurs pour un nombre d’abonnés compris entre 850.000 et plus d’un million d’abonnés.

Youtube est en moyenne plus rémunérateur qu’Instagram. Pour un influenceur ayant moins de 5.000 abonnés, un placement de produits est de 207,32 dollars (176,89 euros). La somme grimpe vite pour les micro-influenceurs, pour les influenceurs ayant entre 10.000 et 14.999 abonnés la rémunération moyenne est de 567 dollars (483,78 euros).

Pour les macro-influenceurs ayant entre 850.000 et 899.999 abonnés la rémunération est de 1.000 dollars (853,24 euros). Entre 950.000 et 999.999, il faut compter en moyenne 2.000 dollars (1.706,47 euros) par placement. Pour les influenceurs ayant plus d’un million d’abonnés, la rémunération moyenne est de 3.666,67 dollars (3.128,53 euros).

927,20 dollars pour 25.000 abonnés sur TikTok

Sur la plateforme TikTok, dernière-née des réseaux sociaux ; l’enquête Intellifluence met une fois de plus en avant deux catégories d’influenceurs. Les micros compris entre 5.000 et 25.000 abonnés et les macros compris entre un million et plus de 5 millions d’abonnés.

Pour les influenceurs de moins de 5.000 abonnés, la rémunération moyenne est de 180,85 dollars (154,31 euros). Entre 15.000 et 19.999 abonnés, un influenceur TikTok gagne 550 dollars (469,28 euros) par post. Pour les plus de 25.000 abonnés, il faut compter 927,20 dollars (791,12 euros).

Pour les macro-influenceurs, il faut compter en moyenne 2.658,33 dollars (2.268,18)pour un nombre d’abonnés compris entre un million et 1.999.999. Entre 3 millions et 3.999.999 abonnés, un post TikTok est rémunéré en moyenne 3.093,06 dollars(2.639,11 euros). Pour les influenceurs ayant plus de 5 millions d’abonnés, la rémunération est de 4.372,22 dollars (3.730,53 euros) en moyenne.