TikTok va vendre des NFT de stars

Le célèbre réseau social TikTok se lance dans les NFT, ces oeuvres d'art virtuelles. La plate-forme mettra ainsi prochainement en vente une collection basée sur des TikToks devenus cultes, appelés «TikTok Top Moments».

Pour écrire cette nouvelle page du crypto-art, TikTok Top Moments présentera une sélection de six vidéos des créateurs les plus influents.

Lil Nas X, Rudy Willingham, Bella Poarch, Curtis Roach, Brittany Broski, FNMeka, Jess Marciante et Gary Vaynerchuk font partie des heureux élus.

Happy album release @LilNasX !!!! So excited to put this beautiful bundle of joy on repeat. pic.twitter.com/sBxXpwRVY6 — Rudy Willingham (@RudyWillingham) September 17, 2021

«Les créateurs en vedette, reconnus pour leur impact culturel créatif, s'associent à des créateurs NFT de premier plan», a indiqué le réseau social dans un communiqué de presse émis ce jeudi 30 septembre.

Concrètement, ces «jetons non fongibles» uniques seront mis en vente le 6 octobre sur Ethereum, un système blockchain, une technologie de stockage destinée à transmettre des informations et qui dispose de sa propre cryptomonnaie.

Dans la foulée, six vidéos uniques seront exposées au Museum of the Moving Image situé dans le Queens à New York.

L'argent récolté sera partagé entre les auteurs des « clips » et les artistes impliqués qui travaillent à la création de NFT.