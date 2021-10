Voici combien gagne un Youtubeur en moyenne selon une étude

Alors que les influenceurs se professionnalisent, une étude récente s'est intéressée à l'argent que les youtubeurs sont susceptibles de gagner en fonction de leur audience.

Car si YouTube rémunère ses fournisseurs de contenus selon une grille tarifaire définie en fonction du nombre de vues que fera une vidéo, les influenceurs ont depuis longtemps compris que le placement de produits pouvait également compléter leurs revenus.

C'est à cette partie publicitaire que s'est intéressé la société américaine Intellifluence, spécialiste de ce business. Publiée mi-septembre par le biais du site économique américain Business Insider, cette étude a permis d'interroger 1.249 influenceurs outre-Atlantique afin de mieux comprendre les tarifs demandés.

Intellifluence a ainsi divisé ces influenceurs YouTube en deux catégories : les micro-influenceurs, qui comptent entre 5.000 et 19.999 abonnés, et les macro-influenceurs qui fédèrent plus de 850.000 d’abonnés. Il en ressort que pour un youtubeur ayant moins de 5.000 abonnés, un placement de produits peut rapporter en moyenne 207,32 dollars (176,89 euros).

Plus de 1.000 dollars pour un youtubeur important

Mais les sommes peuvent vite grimper pour les micro-influenceurs. Ainsi, ceux qui fédèrent entre 10.000 et 14.999 abonnés la rémunération moyenne est de 567 dollars (483,78 euros). Du côté des macro-influenceurs ayant entre 850.000 et 899.999 abonnés la rémunération passe à 1.000 dollars en moyenne soit 853,24 euros. En outre, les youtubeurs comptant entre 950.000 et 999.999 followers, les sommes dépassent en moyenne 2.000 dollars (1.706,47 euros) par placement de produit. Enfin, les tarifs explosent dès lors que le million d’abonnés est atteint. Ici la rémunération moyenne est de 3.666,67 dollars (3.128,53 euros), mais il n'est pas précisé ce qui est rémunéré pour les superstars de YouTube qui comptent plusieurs millions d'abonnés.

Ces sommes n'indiquent que les rémunérations touchées sur YouTube, mais nombreux sont les influenceurs à jouer sur leur communauté au sein d'autres réseaux sociaux. En outre, plusieurs contrats de sponsoring peuvent être signés avec certaines marques, comme c'est le cas pour de grands sportifs.

A ces sommes perçues pour du placement de produit, s'ajoute également la rémunération payée par YouTube en fonction du nombre de vues par vidéo publiée. Si celle-ci varie selon les pays et la cible visée par le youtubeur (tranche d'âge, métier, centre d'intérêt...), il ne faut pas oublier que YouTube perçoit une part de la pub (entre 40 et 50 %).

Point important, si vous devez vous lancer, n'oubliez pas que la publicité dissimulée est interdite en France. L'auteur d'une pratique commerciale trompeuse de ce type risque jusqu'à deux ans d'emprisonnement et jusqu'à 300.000 euros d'amende. Près d'un quart des influenceurs français font de la publicité déguisée et sont susceptibles de tomber sous le coup de la loi. Mieux vaut donc être clair lorsqu'un placement de produit est effectué à la demande d'une marque.