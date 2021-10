Après 6h de panne, Facebook, Instagram et WhatsApp fonctionnent de nouveau

Après plus de six heures de panne, les réseaux sociaux Facebook, Instagram, WhatsApp ou encore Messenger fonctionnaient de nouveau ce mardi matin.

Les réseaux ont repris doucement du service peu après minuit, heure française.

Facebook services coming back online now - may take some time to get to 100%. To every small and large business, family, and individual who depends on us, I'm sorry. — Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021

Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger étaient inaccessibles depuis 17h45 environ. Cette panne affectait les différentes applications de ces réseaux sociaux : impossible de recharger le fil d’actualité sur Instagram ou Facebook, ni recevoir ou d’envoyer des messages via Messenger et What’sApp.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.





Thanks for your patience! — WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021

Andy Stone, l’un des porte-paroles du groupe Facebook indiquait dans la soirée sur Twitter : «nous sommes conscients que certaines personnes rencontrent des difficultés pour accéder à nos applications et produits. Nous travaillons pour que les choses reviennent à la normale le plus rapidement possible, et nous nous excusons pour tout inconvénient.»

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Andy Stone (@andymstone) October 4, 2021

Après le retour à la normale, Facebook a indiqué dans un communiqué que la panne avait été causée par un «changement de configuration défectueux» de ses serveurs.

Cet incident devrait être lourd de conséquences pour le groupe. Après seulement trois heures de panne, le cours avait déjà chuté à Wall Street de près de 6%.