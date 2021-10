Qui est Khaby Lame, l'influenceur qui cartonne sur TikTok ?

Une ascension fulgurante. Avec plus de 114 millions d’abonnés, l’influenceur italien Khaby Lame est la deuxième personne la plus suivie sur TikTok, derrière l'Américaine Charli D'Amelio. Et pourtant, il ne dit pas le moindre mot dans ses vidéos.

En effet, le jeune homme de 21 ans, qui réside à Chivasso (Italie), a fait le buzz en misant sur le langage non verbal.

Face caméra, il se moque gentiment de certains tutoriels et autres séquences absurdes qu’il trouve sur les réseaux sociaux, en mélangeant gestuelles simples, comme les haussements d'épaules, et expressions du visage désabusées.

SUR TIKTOK APRÈS AVOIR PERDU TON EMPLOI

De son vrai nom Khabane Lame, le tiktokeur d’origine sénégalaise s’est inscrit sur la plate-forme pendant le confinement, le 15 mars 2020.

Il a décidé de créer du contenu pour s’occuper après avoir perdu son travail en raison de la pandémie de Covid-19. L’influenceur, qui a grandi dans des logements sociaux, travaillait dans une usine près de Turin.

Puis tout est allé très vite. Ses séquences humoristiques sont devenues virales dans le pays, et dans le monde entier.

«mon objectif est simplement de divertir les gens»

«Pour être honnête, je ne m’attendais pas du tout à ce succès mondial. Bien sûr, je suis heureux d’être la personne la plus suivie en Italie, mais mon objectif est simplement de divertir les gens», a confié auprès du quotidien la Corriere della Sera celui qui cumule désormais plus d’abonnés que la Bella Poarch.

Parmi ses séquences cultes, on peut citer celle où il répond à un utilisateur qui épluche une banane en utilisant un gros couteau. Avec ses mimiques inimitables, Khaby Lame lui propose alors tout simplement de l’éplucher...avec ses mains.

Dans une autre, visionnée plus de 277 millions de fois, il réagit, toujours avec le même air blasé qui est devenu sa signature, à la vidéo d’une tiktokeuse qui montre une astuce avec un rouleau de papier toilette.