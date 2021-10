Switch Oled : la console de Nintendo justifie-t-elle son prix ?

Un bel écran pour jouer, c'est la promesse principale de la nouvelle Nintendo Switch Oled qui sort ce 8 octobre en France. Une console qui entend corriger quelques défauts de la Switch originale et offrir des conditions de jeux optimales. Mais justifie-t-elle la différence de prix affichée ?

CNEWS a pu tester en avant-première cette console très attendue et voici notre verdict.

Quels tarifs pour les Switch ?

Désormais, on compte donc trois versions de la Switch en circulation dans les commerces. La version d'entrée de gamme, la Switch Lite, se concentre sur une expérience purement nomade et ne permet pas d'être utilisée sur un téléviseur. Son prix de vente conseillé est de 199,99 euros.

Vient ensuite la Switch originale sortie en mars 2017, et qui permet quant à elle de détâcher les joy-con et d'être raccordée à un téléviseur pour un usage hybride. Son prix d'achat vient de baisser en raison de l'arrivée de la Switch Oled, et s'affiche à 269,99 euros.

La Switch modèle OLED (son vrai nom) a été annoncée début juillet dernier. Elle est désormais la version premium et son prix de vente conseillé est de 349,99 euros. Une différence de 80 euros par rapport à l'originale.

Un écran OLED très flatteur

Comme son nom l'indique, c'est bien sûr avec la technologie Oled que Nintendo entend distinguer son nouveau modèle. Une décision intéressante mais qui n'est pas nouvelle pour une console portable, rappelons-le. Ainsi, les premiers modèles de la PS Vita de Sony arboraient un magnifique écran Oled dès sa sortie en 2011. Dix années ont passé et la technologie Oled s'est largement popularisée, notamment sur la plupart des smartphones milieu et haut de gamme. Offrant des contrastes avec des noirs profonds, ce type d'écran fait ressortir les couleurs avec des nuances plus justes. Comparé à l'écran LCD de la Switch normale, on doit reconnaître que les jeux profitent largement de ce passage à l'Oled. C'est vraiment flatteur. Et pas besoin d'un œil d'expert pour s'en rendre compte.

Autre atout de l'Oled : sa luminosité. Le pic lumineux de la nouvelle Switch est de bien meilleure facture que sur le LCD un peu fade. Ce qui permet de jouer à la console même sous un fort ensoleillement, chose qu'il était plus difficile à faire avec l'ancienne Switch. Ce point est également notable lorsqu'on décide de jouer à deux sur un même écran. Le rayonnement de l'écran Oled permet de voir l'action même en étant de côté, tandis que le LCD invitait souvent les joueurs à se serrer pour avoir une bonne lisibilité. Un bon point.

Une dalle plus grande

Autre facteur intéressant toujours lié à cet écran : sa taille. Si la version Oled de la Switch n'est pas plus grande que la version originale, Nintendo en a profité pour étirer la surface de l'écran de jeu. On passe alors de 6,2 pouces de diagonale (15,7 cm) pour l'ancienne à 7 pouces (17,8 cm) pour l'Oled, avec le même niveau d'encombrement. Un détail me direz-vous, mais qui a bien son importance puisque une fois en main on apprécie la nouvelle surface d'écran qui rend par exemple plus lisible certains textes et détails graphiques.

Plus de mémoire

La nouvelle Switch Oled intègre également plus de mémoire interne pour stocker les jeux. On passe ainsi de 32 Go à 64 Go, entre l'ancienne et la nouvelle version. C'est un petit plus intéressant, même si dans tous les cas, les joueurs sur Switch ont déjà investis ou se doivent d'investir dans une carte Micro SD de plus de 128 Go pour avoir un stockage suffisant pour intégrer les jeux. Principalement si vous achetez la plupart de vos titres en version digitale sur l'eShop de Nintendo.

L'ajout d'un port Ethernet

Le packaging de la Switch Oled s'accompagne d'un nouveau dock pour relier la console à un téléviseur. Un support en plastique qui s'affiche désormais en blanc, comme les joy-cons fournis, et dont les angles ont été arrondis. Reste ici que le changement n'est qu'esthétique (et réussi), mais un détail particulier a attiré notre attention : l'ajout d'un port ethernet. Un point intéressant pour les gamers habitués à jouer en ligne et qui souhaitent avoir une connexion plus stable que celle reposant sur le WiFi. Petit point sympa, le dock est également compatible avec la Switch originale. Pratique si vous en possédez déjà une et que vous souhaitez profiter du rechargement de l'une pendant que vous jouez à l'autre. Réciproquement, la Switch Oled peut être branchée sur le dock de la Switch de 2017.

Point important à noter, une fois dockée, la Switch Oled n'améliore pas la qualité de l'image affichée sur votre téléviseur. Tout dépend donc toujours de la qualité de ce dernier pour apprécier les jeux.

Un son plus précis

A l'essai, nous avons également comparé le son des deux machines. Là encore, l'avantage penche en faveur de la version premium. Nintendo avait promis un son «plus clair» sur cette nouvelle console et à l'écoute, c'est bien le cas. Poussé à fond, le volume est même légèrement plus fort que sur la console originale. Les deux hauts-parleurs sont en effet plus larges, mais ils s'avèrent surtout de meilleure qualité. A l'oreille, le son est plus précis avec un rendu plus immersif. S'il ne s'agit toutefois pas d'un point décisif, il contribue à creuser l'écart entre les deux machines.

Une vraie béquille (Enfin)

Toujours pour miser sur un aspect plus premium, la Switch Oled se distingue en ajoutant une vraie béquille à l'arrière. Celle-ci couvre toute la longueur de la console et peut-être orientée avec un système bien plus résistant que la mini-béquille arrière de la première Switch, qui avait tendance à tomber facilement et n'était pas très utile. Sur le modèle Oled, la béquille s'avère plus robuste et tient parfaitement la console, ce qui permet de la poser plus facilement pour jouer en détachant les joy-con.

La question du joy-con drift en suspend

La Switch Oled est livrée avec deux joy-con blancs. Toutefois, ces manettes ne semblent profiter d'aucune innovation ni de modification par rapport aux autres joy-con des anciennes Switch. La question du joy-con drift est donc encore en suspens car ce défaut de fabrication (reconnu par Nintendo lui-même) se déclare à plus ou moins long terme après plusieurs centaines d'heures de jeu. A noter que si vous possédez d'autres joy-con, ceux-ci sont bien entendu compatibles avec.

Conclusion

La Switch Oled justifie-t-elle ses 80 euros de différence avec la Switch classique ? A l'heure du bilan, on peut relever de vrais avantages pour la Switch Oled qui effectivement se pare de nombreux éléments flatteurs, pour rendre l'expérience gaming plus plaisante, à commencer par son écran Oled de bonne facture. Toutefois, un tel achat se justifiera davantage pour les joueurs qui ne jurent que par la Switch et souhaitent en profiter au maximum, principalement pour obtenir une expérience portable bien meilleure.

Les joueurs qui ont pour habitude de jouer principalement sur leur téléviseur n'en n'auront pas d'usage justifié, tout comme les joueurs occasionnels qui miseront plutôt sur l'achat d'un ou plusieurs jeux grâce aux 80 euros économisés. L'achat d'une Switch classique étant plus judicieux dans leur cas. La Switch Oled s'inscrit dans la mouvance premium pour gamer exigeant, à l'image des Xbox Series X et S qui ne livrent pas tout à fait les mêmes prestations pour jouer aux mêmes jeux.

Switch modèle Oled, Nintendo, le 8 octobre, 349,99 euros.