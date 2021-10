Tinder lance une monnaie virtuelle pour son application de rencontres

L’application de rencontres Tinder, qui a connu un regain d’intérêt durant la pandémie, s’empare d’un nouveau créneau : celui de la monnaie virtuelle. Une innovation d’ores et déjà disponible en Australie.

Outre le moyen d’inciter les utilisateurs à passer plus de temps sur l’application, l’objectif, à long terme, est d’encourager les abonnés à passer aux différentes formules payantes déjà existantes, comme Tinder Plus et Tinder Gold – qui offrent des fonctionnalités plus importantes.

Cette monnaie virtuelle «est ainsi utile dans le contexte de l’offre de biens numériques», a relevé Gary Swidler, directeur financier de l'application, à Bloomberg.

Tinder is rolling out a virtual currency to encourage users to spend more time swiping, scrolling and eventually spending real money on the most popular dating app in the U.S. https://t.co/nftkH6IVnW — Bloomberg (@business) October 4, 2021

Une expérience Tinder « plus immersive »

Ce nouveau moyen de paiement devrait par ailleurs jouer un rôle important «à mesure que l’expérience Tinder évoluera et deviendra plus immersive», a encore précisé Gary Swidler.

Après de multiples confinements qui ont boosté la fréquentation de la plate-forme, l’application fait désormais face à un nouveau défi : celui de garder ses utilisateurs.

Tinder prévoit notamment de récompenser les plus actifs en leur offrant une somme en monnaie virtuelle. Il sera également possible de se la procurer avec du véritable argent. Elle devrait permettre aux utilisateurs d’effectuer des achats ponctuels comme les «Super Likes» et le «Boost», des fonctionnalités payantes.