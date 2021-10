Instagram : vers l'introduction d'une alerte «faites une pause» ?

Pour répondre aux critiques sur le caractère addictif et malsain du réseau social, Instagram prévoit d'introduire une alerte pour inciter les utilisateurs à faire une pause quand ils restent trop longtemps sur l'application.

C'est ce qu'a annoncé Nick Clegg, vice-président des affaires publiques de l’entreprise, dans une interview sur CNN, dimanche 10 octobre. Le responsable n'a pas précisé au bout de combien de temps le message apparaîtra ni quand la nouvelle fonctionnalité sera disponible.

Le réseau social envisage également d'instaurer une incitation à regarder des contenus plus variés. «Lorsque nos systèmes voient qu’un ado regarde le même contenu encore et encore, et qu’il s’agit d’un contenu qui n’est peut-être pas propice à son bien-être, nous l’inciterons à regarder d’autres contenus», s'est engagé Nick Clegg.

Facebook et Instagram dans la tourmente

Le groupe Facebook (qui détient Instagram) est sous le feu des critiques depuis les révélations fracassantes de Frances Haugen, une ex-employée de Facebook devenue lanceuse d'alerte. Cette spécialiste des algorithmes a affirmé, entre autres révélations, que le groupe Facebook était conscient du caractère nocif de l'application Instagram pour le bien-être d'un tiers des jeunes femmes.

Frances Haugen a quitté Facebook en mai dernier, emportant avec elle des milliers de documents confidentiels qu'elle a confiés aux journalistes du Wall Street Journal. Le quotidien américain a ensuite révélé une étude interne selon laquelle «un adolescent sur cinq dit qu’Instagram nuit à son estime de soi».