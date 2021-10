Comment mettre un accent sur les majuscules ?

Si le tréma et l’accent circonflexe ne nécessitent aucune manipulation particulière pour s'ajouter aux majuscules, les autres accents posent problèmes suivant les différents logiciels et systèmes d’exploitation utilisés. Voici ce qu'il faut mettre en œuvre pour les ajouter quand on tape un texte dans un document.

AVEC LES RACCOURCIS CLAVIER

Cette technique est essentielle pour les personnes ne possédant pas de pavé numérique sur leur ordinateur, c’est-à-dire avec les chiffres placés en haut du clavier.

Pour cela, vous devrez utiliser deux raccourcis clavier à la suite. Le premier permet de sélectionner l’accent voulu et le second est utile pour écrire la lettre en majuscule.

Voici les quatre raccourcis clavier :

- À (a majuscule accent) = «Ctrl» + «Alt» + 7 puis «Maj» + «A»

- Ç (c cédille majuscule) = «Ctrl», puis «Maj» + «C»

- É (e majuscule accent aigu) = «Ctrl» + 4 puis «Maj» + «E»

- È (e majuscule accent grave) = «Ctrl» + «Alt» + 7 puis «Maj» + «E»

AVEC LES CODES ASCII

Cette stratégie vise à utiliser une norme informatique de codage créée en 1960 qui se nomme l’American Standard Code for Information Interchange (ASCII). Pour l’utiliser, il est nécessaire que votre clavier soit doté d’un pavé numérique.

Pour que cette technique soit efficace, vous devrez appuyez sans relâche sur la touche «Alt», tout en tapant une combinaison de chiffres. A la suite de cette manipulation, vous pourrez relâcher la touche «Alt» pour voir apparaître à l’écran la majuscule souhaitée.

La liste des cinq raccourcis est la suivante :

- À (a majuscule accent) = «Alt» + 0192

- Ç (c cédille majuscule) = «Alt» + 0199

- É (e majuscule accent aigu) = «Alt» + 0201

- È (e majuscule accent grave) = «Alt» + 0200

- Ù (u majuscule accent grave) = «Alt» + 0217

AVEC LA TABLE DES CARACTÈRES SPÉCIAUX DANS WINDOWS

Pour les utilisateurs de Windows sous Microsoft, il faudra accéder à la table de caractères spéciaux afin de créer un accent sur une majuscule.

Pour cela, il vous faudra ouvrir l’outil de recherche Windows en appuyant simultanément sur la touche Windows et «S». Ensuite, dans la barre de recherches ouverte, vous devrez inscrire «table des caractères» pour voir apparaître l’application. Après avoir cliqué dessus, vous pourrez choisir l’accent de votre choix et le copier pour l’insérer dans votre texte.

Ultime méthode beaucoup plus simple sous MacOS : un appui sur «Maj» et un autre plus long sur la lettre souhaitée, laissant apparaître une fenêtre contextuelle afin de choisir l’accent de votre choix.