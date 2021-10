Vers la fin de Facebook ?

La société américaine Facebook devrait changer d’appellation avant la fin du mois afin de se focaliser sur sa nouvelle création, le métavers, selon une information du site spécialisé The Verge.

L’objectif de cette nouvelle nomination serait de séparer le projet futuriste de son réseau social, qui subit actuellement quelques critiques, dont celle de la lanceuse d’alerte Frances Haugen.

Exclusive: Facebook is planning to rebrand the company with a new name https://t.co/0NuPhWQsc5 pic.twitter.com/htkzkRBCGI

— The Verge (@verge) October 20, 2021