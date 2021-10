Twitch : tout savoir sur le Z Event 2021, marathon caritatif qui s'ouvre ce vendredi

Ils sont de retour. Comme chaque année depuis 2016, des streamers influents de la plateforme Twitch se réunissent pendant un week-end pour le Z Event, un marathon caritatif au profit d'une association. Cette année, l'événement commence ce 29 octobre et tous les dons récoltés seront reversés à Action contre la faim.

À quoi ressemble l'événement ?

Créé par Zerator (Adrien Nougaret) et Dach (Alexandre Dachary), le Z Event est un rassemblement de streamers qui a lieu à Montpellier. Tous les participants sont réunis dans une salle et jouent à des jeux vidéo, organisent des petits jeux ou des happenings pendant le week-end. Pour inciter les spectateurs à faire des dons, les streamers dressent en amont une liste de défis qu'ils réaliseront si un certain montant est atteint.

C'est l'heure ! Le #ZEVENT2021 C'est le 29-30-31 Octobre 2021 au profit d'@ACF_France , voici le trailer d'annonce. On espère vous y voir nombreuxpic.twitter.com/kePNIhNmOU — ZeratoR (@ZeratoR) October 14, 2021

Parmi ces «donation goals», l'on retrouve parfois des projets un peu fous, comme courir un marathon, traverser l'Europe en auto-stop ou encore la montée du Mont Ventoux à vélo. La prise d'antenne est prévue à 18h sur la chaîne Twitch de Zerator, avant que tous les streamers ne lancent leurs propres lives dans les minutes qui suivront, avec chacun un planning personnalisé. Parmi les grosses animations à prévoir, l'on peut noter le «questions pour un streamer» animé par Etoiles et Samuel Etienne samedi soir, le «Quiz du Grenier» présenté par Joueur du Grenier dimanche à 15h ou encore le traditionnel tournoi de Mario Kart de Ponce, également prévu à 15h dimanche.

Qui est invité ?

Une bonne partie des plus grands noms du streaming francophone seront présents à l'événement. Outre Zerator, l'on pourra notamment compter sur Domingo, Ponce, Mister MV, Etoiles, Kameto, Maghla ou encore Michou. Certaines absences ont été remarquées par les internautes, à commencer par celle de Squeezie, pourtant présent aux deux dernières éditions. Beaucoup de spéculations existent autour de cette absence, mais le premier youtubeur français n'a pas encore communiqué sur le sujet. Le duo Wankil Studio a également décidé de ne pas honorer l'invitation, en évoquant notamment des soucis de santé sur Twitter.

Le #ZEVENT2021 , on vous résume les annonces :





Un concert ouvert au public et diffusé sur Twitch aura lieu le 28 octobre 2021 !





Le marathon réunira 52 streamers et se tiendra du 29 au 31 octobre 2021 au profit d' @ACF_France





Infos : https://t.co/mZei5oR1kN pic.twitter.com/dynFVBrzGS — Z Event (@ZEventfr) October 14, 2021

Un impact très important

Chaque année, les ONG et les associations se bousculent pour être choisie pour le Z Event. En effet, l'événement permet chaque année de récolter plusieurs millions d'euros en seulement quelques heures, ce qui montre la puissance de la communauté du streaming française. En 2020, 5,7 millions d'euros avaient été collectés pour Amnesty International, un record absolu et mondial pour un événement de ce genre sur Twitch. Si vous voulez faire un don, il suffit de sélectionner la cagnotte d'un streamer sur le site officiel de l'événement : zevent.fr.