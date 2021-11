Meta : une start-up homonyme réclame 20 millions de dollars à Facebook

Le nouveau nom du groupe Facebook pourrait coûter cher à Mark Zuckerberg. Une start-up du nom de Meta PC lui propose de céder son nom pour la modique somme de 20 millions de dollars, soit plus de 17 millions d’euros.

Le nom Meta choisi par Facebook avait déjà été déposé par la start-up spécialisée dans le matériel informatique en août 2021, soit trois mois avant le géant Facebook. Cependant, si Meta PC a été le plus rapide à déposer son dossier auprès de l’Office des Brevets et des Marques, aucune des deux demandes n’a encore été acceptées. Une absence qui signifie que le nom de marque n’appartient pas encore à la start-up.

damn zuck. just tell us you want to makeout already. pic.twitter.com/bxkJe30qxH

Sur son compte Twitter, la start-up avait réagi avec humour à l’annonce de Mark Zuckerberg. On pouvait ainsi lire, «Bon sang Zuck ? Dis-nous juste que tu veux qu’on sorte ensemble». Cependant, malgré cette pointe d’humour Meta PC ne compte pas lâcher son nom sans se battre.

Si le nom n’a pas encore été officiellement attribué, Meta PC consentirait à l’abandonner en échange d’une compensation financière de 20 millions de dollars. Une offre qui n’a pas officiellement été confirmée par le fondateur de la start-up américaine.

Le logo de Meta a également été critiqué puisqu’il ressemble énormément à celui de M-sens, une start-up allemande spécialisée dans la lutte contre la migraine.

We are very honoured that @facebook felt inspired by the logo of our migraine app - maybe they’ll get inspired by our data privacy procedures as well

#dataprivacy #meta #facebook pic.twitter.com/QY7cota36r

— M-sense Migräne (@msense_app) October 29, 2021