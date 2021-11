Apple fête ses 40 ans en France et ouvre un studio radio à Paris

Voilà 40 ans qu'Apple s'est implanté en France. Un anniversaire que la marque à la pomme à choisi de célébrer ce mardi 9 novembre en annonçant l'ouverture d'un studio radio Apple Music en plein cœur de Paris.

Et c'est au sein de l'Apple Store des Champs-Elysées (8ème) que l'équipe de ce nouveau lieu a pris ses quartiers. Il s'agit du cinquième studio de ce type ouvert dans le monde, après Los Angeles, New York, Nashville et Londres. Les lieux permettront à la société californienne de produire des contenus francophones disponibles pour les auditeurs sur son service de streaming audio.

Les animateurs Mehdi Maïzi et T-Miss seront aux manettes de ce studio parisien qui «accueillera les plus grands noms de la musique francophone, tout en offrant un tremplin aux talents émergents», explique Apple dans un communiqué.

Les locaux devraient permettre d'enregistrer des showcases et des interviews exclusives avec les artistes, comme c'est déjà le cas aux Etats-Unis, où des stars confient leurs goûts musicaux et partagent leurs playlists sur Apple Music.

Plus de 2.700 salariés en France

Apple précise que des émissions, comme Le Code et Hits Français, y seront enregistrées, tandis que des chanteurs et des groupes pourront prochainement y partager leurs propres émissions de radio. Le studio met en avant une cabine d’écoute en Audio Spatial pour les artistes, alors que la firme met en avant cette restitution du son à 360 ° pour ses écouteurs et ses casques.

L'ouverture de ces locaux dédiés à Apple Music et ses contenus coïncide avec un anniversaire spécial pour la société dirigée depuis Cupertino par Tim Cook. Apple s'est en effet installée en France il y a 40 ans. Si le groupe, devenu l'une des marques les plus influentes au monde, misait sur une petite équipe de commerciaux pour vendre ses premiers ordinateurs en 1981, Apple a depuis développé l'activité qu'on lui connaît et «compte 2.700 salariés dans le pays et vingt Apple Store» à travers l'Hexagone, précise-t-on.