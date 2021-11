Enchères : Le premier ordinateur Apple pourrait dépasser le million de dollars

Un ordinateur en bois à 1 million de dollars (environ 863.000 euros) ? C'est une pièce de l'Histoire de l'informatique moderne qui vient d'être mise aux enchères aux Etats-Unis. Un Apple-1, premier modèle conçu par les fondateurs de la marque à la pomme, suscite les convoitises des collectionneurs.

Estimé entre 400.000 et 600.000 dollars par la maison de vente John Moran basée près de Los Angeles, ce micro-ordinateur imaginé par Steve Jobs et Steve Wozniak en 1976 pourrait être adjugé à une somme bien plus élevée. D'autant que l'appareil est fonctionnel et que son propriétaire, qui l'avait racheté à une université en 1977, l'a toujours conservé jusqu'à ce jour, explique la maison de vente dans son catalogue.

Seulement 500 exemplaires avaient été fabriqués et commercialisés au tarif symbolique de 666,66 dollars en son temps. Une rareté qui est regardée de près par les collectionneurs pour son état exceptionnel compte tenu de son grand âge.

© John Moran

Si les experts estiment que la vente pourrait dépasser largement le million de dollars, ces derniers s'appuient sur la vente en 2014 d'un même modèle qui s'était envolé pour la somme de 900.000 dollars en 2014.

Une rareté pour les collectionneurs

Selon l'expert Corey Cohen, en charge de cette vente, sur les 60 Apple-1 recensés à ce jour seulement 20, dont celui-ci, fonctionnent toujours, rapporte le Los Angeles Times.

En outre, le choix du bois de ce modèle en fait une pièce de musée encore plus rare puisque ses concepteurs avaient ici assemblé le modèle avec du Koa, un bois exotique venu d'Hawaï. Sur l'ensemble des Apple-1 produits, seuls six l'avaient été avec ce bois.