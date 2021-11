Instagram : le premier campus pour créateurs au centre de Paris

Depuis mercredi et jusqu’à dimanche, Instagram a ouvert à Paris son Instagram Creators Campus, un lieu éphémère pour les créateurs de contenus de la plate-forme.

Instagram n’aura plus de secret pour vous. Pendant cinq jours, La Caserne - plus ancienne caserne de pompiers de Paris rénovée pour devenir le plus grand accélérateur de transition écologique dédié à la filière mode et luxe en Europe -, dans le 10e arrondissement, ce campus souhaite accompagner les créateurs et membres de la communauté d'Instagram pour les aider à développer leurs contenus et leur carrière, ainsi qu'à les connecter à leur audience.

Durant ces quelques jours, ateliers, masterclasses, lives et rencontres avec des acteurs-clés de l’écosystème digital se succéderont. De nombreuses thématiques y seront abordées comme «Comment monter des vidéos courtes sur Instagram dignes d’un court-métrage ?», en collaboration avec l’école Kourtrajmé, «Quelles sont les clefs pour booster son engagement ?»avec les créatrices de contenu @Mayada_off et @style_tonic, ou encore «Apprendre à écrire un sketch court et percutant» avec le Panam Comedy Club. Mais aussi des thèmes dans l’air du temps comme «Faut-il s’engager sur les réseaux sociaux ?», avec les entrepreneures @EliseGoldfarb & @JuliaLayani.

Stars d’Instagram, jeunes créateurs ou encore débutants en quête d’inspiration et d’échanges pourront ainsi échanger pour en apprendre plus sur le réseau pendant ce campus qui se clôturera avec une cérémonie de remise des diplômes dimanche.

