YouTube masque le nombre de «Je n'aime pas» sous les vidéos diffusées sur sa plate-forme

YouTube a annoncé mercredi que le nombre de «Je n'aime pas» sous les vidéos diffusées sur sa plate-forme serait désormais masqué, afin de protéger les créateurs du harcèlement et des attaques ciblées.

Les utilisateurs auront toujours la possibilité de cliquer sur le bouton «Je n'aime pas ce contenu», mais ils ne verront plus s'afficher le décompte d'avis négatifs.

En mars cette année, nous avons testé un nouveau bouton "Je n'aime pas" qui ne montre pas le nombre de mentions - les détails n’étant accessibles que par vous dans votre YouTube Studio. 1/3 — YouTube Créateurs (@YTCreateurs) November 10, 2021

Les créateurs pourront pour leur part prendre connaissance du nombre de pouces pointés vers le bas dans leur espace privé YouTube Studio. «Nous voulons créer un environnement inclusif et respectueux qui permette aux créateurs de connaître le succès et de s'exprimer en toute sécurité», a indiqué YouTube dans un communiqué.

«Cette nouveauté fait partie des nombreuses mesures que nous prenons pour continuer à protéger les créateurs du harcèlement», a ajouté la plate-forme, qui appartient à Google.

YouTube précise avoir conduit un test en début d'année auprès de certains créateurs pour déterminer si le fait de ne pas afficher le bouton «Je n'aime pas» limitait le nombre de clics négatifs.

Les grands réseaux sociaux et plate-formes critiqués

Les résultats se sont avérés concluants, notamment pour les petits créateurs, débutants comme confirmés.

Depuis mai, les utilisateurs de Facebook et d'Instagram ont, eux, la possibilité de masquer le nombre de «Like» que recueillent leurs publications.

Les grands réseaux sociaux et plate-formes de vidéos sont fréquemment visés par des élus, des régulateurs et des associations, qui estiment qu'ils n'en font pas assez pour lutter contre le harcèlement en ligne.

Le groupe Facebook est sous le feu des critiques et fait face à une lanceuse d’alerte quand, fin octobre, des représentants de TikTok, Snapchat et YouTube ont dû répondre à des parlementaires américains les accusant de nuire à la santé mentale et physique des plus jeunes.