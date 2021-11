Arnaque EuroMillions : attention à cette escroquerie par mail qui se répand

L'EuroMillions envoie du rêve et certains n'hésitent à exploiter cette image pour en tirer profit. On ne compte plus le nombre d'e-mails envoyés pour faire croire qu'on a gagné le gros lot, mais un nouveau type de courriels circule.

C'est le site Capital qui dévoile cette nouvelle escroquerie repérée ces derniers jours et basée sur le phishing. Celle-ci repose donc sur l'envoi d'un courriel, mais aussi d'une lettre jointe qui reprend en tous points les logos de la FDJ et de l'EuroMillions.

Sur le document, on peut y voir un message expliquant que le destinataire du mail a été tiré au sort lors d'un tirage organisé par la FDJ et «Microsoft Corporation Paris» (société qui n'existe pas par ailleurs). La lettre explique ainsi que les deux entités se sont associées pour organiser un tirage sur Internet à partir d'adresses e-mails. Le test précise (évidemment) que le destinataire fait partie des trois gagnants. La première personne tirée au sort gagnant 995.000 euros, la deuxième 695.000 euros, et la troisième 450.000 euros.

Un faux huissier de justice

Le document avance même que «la directrice général de la FDJ, Stéphane Pallez», a signé une charte pour autoriser ce jeu, selon le document dévoilé par Capital. Bien entendu, l'arnaque se poursuit en invitant à contacter un huissier de justice pour récupérer ses gains, un certain Maître Didier Coquel qui sera chargé d'envoyer un chèque ou d'effectuer un virement bancaire, après avoir renvoyé le document imprimé et dûment rempli. Dans les coordonnées à indiquer, la lettre va même jusqu'à demander la profession du destinataire, ce qui est illégale. Enfin, le document se termine par une photo (volée sur internet) de la directrice générale de la FDJ et de sa signature.

Un faux document et surtout un faux tirage au sort qui pourtant se répandent sur la toile et auquel il convient de ne jamais répondre, l'idée pour les arnaqueurs étant de poursuivre cet échange pour obtenir des informations bancaires, voire vous amener à cliquer sur un lien qui installera à votre insu un rançongiciel.

Des arnaques qui inquiètent la FDJ

Sur son site internet, la vraie FDJ met en avant des recommandations à suivre au sujet des e-mails malveillants. Elle incite à rester vigilant et rappelle quelques conseils pour ne pas se faire avoir. Vérifiez l'adresse e-mail de l'expéditeur qui cherche souvent à usurper le mot FDJ ou Française des jeux, passez votre souris sur les liens cliquables sans cliquer dessus pour voir vers quel site ils renvoient (généralement frauduleux) et lisez l'e-mail qui contient souvent un texte à caractère urgent qui invite à retirer ses gains, sont quelques indices à prendre en compte.

Plus généralement, la FDJ ne procède pas ainsi pour les gagnants, tandis que les loteries ou concours auxquels vous n'auriez pas souscrit directement en vous rendant auprès d'un lieu partenaire de la FDJ ou en utilisant l'application mobile FDJ, se résument à des tentatives d'arnaques.