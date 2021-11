Italie : Apple et Amazon condamnés à 200 millions d'euros d'amende

Les deux géants ont enfreint les règles de la concurrence et la justice italienne a tranché. Apple et Amazon se sont vus infliger une amende de 200 millions d'euros ce mardi 23 novembre.

Selon l'Antitrust italien, les deux sociétés américaines ont restreint l'accès à la plate-forme d'e-commerce Amazon de certains revendeurs de produits de la marque à la pomme. Le gendarme de la concurrence a «infligé une sanction de 68,7 millions d'euros aux sociétés du groupe Amazon et une sanction de 134,5 millions d'euros aux sociétés du groupe Apple», est-il précisé dans un communiqué.

Les deux géants auraient signé le 31 octobre 2018, des clauses «interdisant à des revendeurs officiels et non-officiels de produits Apple et Beats d'utiliser la plate-forme Amazon.it et permettant la vente de produits Apple et Beats sur ce marché seulement à Amazon et à certains vendeurs choisis individuellement et de manière discriminatoire», explique l'Antitrust qui souligne que de telles clauses «violent l'article 101 du Traité de fonctionnement de l'UE».

Une jurisprudence européenne

Concrètement, l'autorité italienne explique qu'Apple et Amazon se sont entendus afin d'introduire des restrictions sur le nombre de revendeurs, afin d'augmenter leurs gains. Des enquêtes en ce sens sont actuellement menées en Allemagne et en Espagne, précise l'Antitrust italien pour qui cette décision, fondée sur la jurisprudence européenne, pourrait «servir de modèle».

En Italie, Amazon représente 70 % des achats de produits électroniques grand public.