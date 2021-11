Hi-Fi : Comment Triangle perpétue le son à la Française

Lorsqu'on parle Hi-Fi, il y a bien un son à la Française et les audiophiles ne s'y trompent pas. Basée à Soissons, la société Triangle perpétue ce savoir-faire depuis plus de 40 ans en fabriquant des enceintes haut de gamme vendues entre 350 et 50.000 euros la paire. CNEWS est parti à la rencontre de cette petite entreprise familiale qui exporte ses produits aux quatre coins du monde.

C'est un travail d'ingénieurs, de designers et d'artisans que l'on retrouve dans la petite manufacture électroacoustique où seulement 16 salariés s'y affairent. De cette ville de l'Aisne située à une centaine de kilomètres au nord de Paris sortent chaque année environ 2.500 enceintes assemblées à la main. Et les commandes ne faiblissent pas, rapporte Hugo Decelle, devenu le jeune chef de cette entreprise reprise par son père en 2010. «Ces deux dernières années notre chiffre d'affaire a augmenté de 50 %, passant de 4 à 6 millions d'euros», s'enthousiasme-t-il, alors que le contexte du Covid et ses confinements ont contribué à inciter certains consommateurs à s'équiper en matériel audio.

Et de poursuivre : «Si la Hi-Fi reste un marché de niche et de passionnés, c'est aussi un marché de boomers qui ont connu la grande époque où les gens avaient des installations avec de vraies enceintes et des chaînes Hi-Fi dans les foyers. Ces dernières années, le retour du vinyle a également fait beaucoup de bien à la stéréo et à notre activité. Les consommateurs qui souhaitent se différencier investissent dans des installations avec de bons hauts-parleurs et un ampli, pour compléter l'expérience avec leur platine».

© n.cailleaud/CNEWS

Fondée par Renaud de Vergnette en 1980, Triangle a pris ses racines à Soissons durant une époque où la Hi-Fi à la française était en plein essor. A l'instar des spécialistes comme Cabasse (Var), Focal (Loire) ou encore de la pionnière en son temps Elipson (Val-de-Marne), Triangle appartient à ces marques de référence pour les audiophiles avertis. Elle a notamment contribué à définir la signature acoustique tricolore : «Les Français ont été parmi les pionniers qui ont développé des systèmes de son. On peut définir ce son comme dynamique, vivant et très détaillé. Il est différent du son à l'anglaise, plus calme et plus froid. Pour nous, le son doit être très détaillé et très ouvert, avec des mediums et des aigus présents. Le grave, quant à lui, doit être rapide et précis, pas trop gras. Le fondateur de Triangle était un amateur de musique classique et il souhaitait pour sa part que chaque instrument soit présent», analyse Hugo Decelle.

© n.cailleaud/CNEWS

Dans les ateliers, les carnets de commandes ne désemplissent pas. Surtout, Triangle a du s'adapter à un marché compliqué ces derniers mois par la pénurie de composants électroniques. «Alors qu'il nous fallait en moyenne trois mois pour honorer les commandes, ce délais est aujourd'hui porté à six ou huit mois. Et encore, en 2022 on pourrait passer à douze mois !», estime ce trentenaire qui doit jongler avec ses sous-traitants chinois. Car si l'assemblage et la conception des produits se font à Soissons, c'est bien en Chine que cette société est elle aussi contrainte de passer commande.

«On manque cruellement de sous-traitants en France»

«Même si nous souhaitons une production davantage made in France, on manque cruellement de sous-traitants dans notre pays. Nous sommes donc contraints de passer par la Chine pour réaliser une partie de l'électronique. Mais cela prend du temps car nous devons gérer tout à distance, tandis que le coût des transports par containers a explosé, passant de 2.000 dollars avant la crise sanitaire à 20.000 ces derniers mois», déplore-t-il. L'augmentation du coût des matières premières et la revente à prix d'or de composants n'arrangent en rien le secteur.

© n.cailleaud/CNEWS

Et sur les chaînes de production, les techniciens s'activent tandis que les concepteurs imaginent des enceintes, avec le choix d'un bois qui doit être souvent le plus dense possible pour contenir la puissance des vibrations des hauts-parleurs. Dans la chambre semi-anechoïde, qui absorbe les ondes sonores (photo), Sébastien Niquel relève des mesures très précises. Ce responsable du bureau d'étude de Triangle développe la R&D de la marque et calibre également les enceintes haut de gamme. «Jamais deux hauts-parleur ne sont identiques, il faut donc en vérifier le réglage sonore. Avec les années, les outils de mesures ont bien évolués et permettent de parfaire le son d'une enceinte. Le but est d'utiliser le moins de composants électroniques possible pour limiter les perturbations. Les composants doivent surtout dire au haut-parleur à quelle fréquence il doit travailler pour reproduire tout le champ des fréquences», souligne-t-il.

Parallèlement, la marque développe également une gamme d'enceintes sans fil afin de se mettre au diapason du marché, où règne une concurrence féroce entre les grands groupes américains et asiatiques. Apple, Google et Amazon venant désormais marcher sur les plates-bandes des spécialistes du son. Pas encore présent sur le segment des casques audio, pourtant en plein essor, Triangle dit étudier cette piste intéressante sans toutefois vouloir céder à la mode du sans fil.