Noël 2021 : cinq idées cadeaux high-tech à moins de 150 euros

Toujours plébiscités par les Français, les accessoires high-tech s'affichent parmi les idées cadeaux pour Noël. Voici une sélection de produits à offrir sans se ruiner.

Les prix sont ici donnés à titre indicatif et sont basés sur les prix de vente conseillés. Ils ne tiennent pas compte des éventuelles offres promotionnelles proposés chez les revendeurs.

une imprimante photo instax à 149 euros

Toujours leader du marché de la photo instantanée, Fujifilm lance pour Noël l'Instax Link Wide. Une imprimante photo qui se couple avec votre smartphone via l'application du même nom (sur Android et iOS) afin d'éditer vos photos et illustrations en grand format de type 16:9e. Intégrant une batterie, l'objet peut être emmené en soirée ou en vacances pour partager rapidement ses photos avec votre entourage. On salue la qualité d'impression des films au format Wide qui reste fidèle aux couleurs, le tout étant révélé en moins de deux minutes chrono. Simple d'usage et autorisant même des montages et l'ajout de filtres et inscriptions via l'application, cet Instax Link Wide s'affiche comme un appareil ludique et abordable pour éditer ses souvenirs.

Instax Link Wide, Fujifilm, 149 euros.

Un casque san fil Marshall à 129 euros

La marque Marshall, qui s'est taillée une bonne réputation sur le marché des enceintes, surfe sur la tendance des écouteurs sans fil en cette fin d'année. Les Minor III s'affichent dans les standards de la concurrence, mais s'en détachent aussi grâce à leur identité misant sur le noir et l'aspect cuir de leur écrin de recharge. Arborant le fameux M de la marque, ces écouteurs présentent une bonne autonomie de 25 heures de musique grâce à leur boîtier et offrent une très bonne expérience acoustique. On apprécie leur tenue dans le pavillon auditif, ainsi que leur fonctionnalité Bluetooth APTX de dernière génération. Enfin, ils peuvent même se recharger avec ou sans fil grâce à l'induction de votre smartphone pour ceux qui possèdent un modèle compatible. Un bon rapport qualité-prix.

Minor III, Marshall, 129 euros.

UNE LISEUSE AMAZON À 115 EUROS

Toujours présent sur le marché des liseuses électroniques, Amazon propose la Kindle Paperwhite 2021 à un prix abordable. Celle-ci hérite enfin d'un port USB-C pour la recharge, tandis que son écran de 6,8 pouces optimise le confort de lecture par rapport à la version précédente (de 6 pouces). Amazon fait surtout un effort du côté du rétroéclairage pour les lectures nocturnes, puisque celui-ci est 10 % plus lumineux. En outre, son épaisseur dépasse à peine le centimètre (10,2 mm exactement), la rendant légère et facile à transporter. Sa capacité de stockage est de 8 Go pour sa version de base, ce qui (à notre avis) reste largement suffisant pour y stocker plusieurs centaines de livres.

Kindle Paperwhite 2021, Amazon, à partir de 114,99 euros (avec publicité) et 124,99 euros (sans).

Une enceinte Apple à 99 euros

Lancées fin 2020, les petites enceintes HomePod Mini prennent des couleurs cette année. Apple vient de lancer une nouvelle gamme ajoutant les coloris orange, jaune et bleu aux blanc et noir. S'il ne s'agit là que de changements purement esthétiques, cette petites enceintes connectées incluant Siri grosses comme un pomme délivrent un son exemplaire compte tenu de leur taille et en font des modèles intéressants pour mettre l'ambiance dans une pièce modeste. Seule ou par paire en stéréo, il s'agit d'un choix judicieux.

HomePod Mini, Apple, 99 euros l'unité.

Une montre connectée Huawei à 99 euros

Chic et abordable, la Huawei Watch Fit Mini est une montre connectée élégante. Le constructeur chinois vise ici une clientèle principalement féminine avec un habillage «or clair» et des bracelets cuir, ainsi qu'un bracelet en élastomère pour suivre les sessions sportives. Outre la possibilité de gérer des applications du quotidien, cette montre permet de suivre votre activité quotidienne et peut être rattachée à 85 modes d'entraînements. On relève surtout son autonomie de quatorze jours pour un usage normal.

Watch Fit Mini, Huawei, 99 euros.