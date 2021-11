On a testé Fitness+, les nouveaux cours de sport vidéo d'Apple

«Aller un peu d'effort, vas-y !» Cette phrase, les amateurs de sports en salle avec un coach y sont habitués. Mais les sportifs de salon l'entendent moins de la part de leur téléviseur. Apple vient de lancer son service Fitness+ en France début novembre et nous avons testé ces cours en ligne d'un nouveau genre.

Car pour se distinguer sur un marché déjà occupé par de nombreuses vidéos YouTube ou des applications (FizzUp, Nike Trainning Club...), Apple mise ici sur une plate-forme qui fonctionne de pair avec l'Apple Watch, accessoire indispensable pour qui veut souscrire sérieusement à cette offre.

S'en offrir une neuve permet d'ailleurs d'accéder gratuitement à Fitness+ durant trois mois d'essai. Sans ce sésame, il faudra passer par la case abonnement mensuel à 9,99 euros par mois ou bien à 79,99 euros par an.

Dans le but de perdre un peu de gras avant d'attaquer les fêtes de fin d'année comme il se doit, je me suis lancé dans cet essai depuis deux semaines, motivé et bien décidé à voir ce que la technologie pouvait apporter de moins à mes bourrelets.

Mise en place et fonctionnement

Concrètement, Fitness+ est accessible à la manière d'Apple Music, Apple Arcade ou encore Apple TV+. Pour activer son abonnement, il convient de se rendre dans l'application Forme de votre iPhone et surtout de ne pas oublier de glisser votre Apple Watch au poignet. Si vous souscrivez à cette offre via le nouvel onglet Fitness+ (situé en bas de l'écran), l'application va synchroniser l'abonnement avec votre Watch.

S'ouvre alors l'accès à une interface proposant divers types de cours. De petits onglets gris mettent en avant les onze catégories annoncées : Méditation, Fractionné, Yoga, Gainage, Renforcement, Pilates, Danse, Vélo, Tapis de course, Aviron et Récupération en pleine conscience. Chacune proposant des dizaines d'exercices, à la fois pour les débutants, mais aussi les sportifs plus aguerris.

Point intéressant proposé par Apple, il existe des exercices pensés spécialement pour les personnes âgées et les femmes enceintes. Certains opteront même pour le programme d'entraînement en vue des sports d'hiver, où un véritable champion olympique américain y partage ses secrets pour limiter les bobos au niveau des genoux et des ligaments avant de chausser ses skis.

Pour ma part, j'opte pour une première séance de «gainage avec Gregg», un coach sympa (et que je ne maudis pas encore) pour attaquer les dix premières minutes. Mais avant de se lancer, Fitness+ me donne le choix de faire basculer ce cours sur mon téléviseur si je possède une box Apple TV, sur un iPad, sur un Mac ou bien de rester sur mon iPhone. C'est alors tout l'écosystème d'Apple qui est utilisable en fonction de vos besoins ou du confort d'utilisation que vous recherchez. Intéressant, mais pour ce qui va suivre je vous recommande fortement d'opter pour un écran plus grand, car les cours sont encore en anglais sous-titrés français. Pour un anglophone, cela ne posera pas vraiment de problème, mais pour les utilisateurs ayant un rapport plus approximatif avec la langue de Shakespeare il va falloir lire les sous-titres, et si vous souhaitez suivre vraiment les conseils et les positions mieux vaut voir ceux-ci en grand. Interrogé à ce sujet, Apple dit envisager d'ores et déjà des contenus en français, la pandémie ayant freiné certains projets sur ce point.

Passage aux exercices

Lançons-nous. Lorsque j'active la vidéo d'entraînement sélectionnée, un décompte apparaît et ma montre se synchronise en temps réel sur la vidéo. C'est ici le fameux «+» mis en avant par la marque à la pomme puisque mon écran affiche en haut à droite les informations de santé que ma montre lui communique en direct. On retrouve alors le temps passé à faire de l'exercice, son rythme cardiaque, les calories brûlées pendant l'activité et enfin celles brûlées sur le total de la session. Des données intéressantes que l'on retrouve sur sa montre, mais leur lecture à l'écran permet d'avoir un retour plus clair. Autre bonus bien pensé, si une musique vous plaît, l'application indique en haut à droite quel morceau passe en direct, ce qui permet d'aller le chercher plus tard sur Apple Music par exemple. Enfin, FaceTime est également mis à contribution pour ne pas faire de sport seul ou mal accompagné. Il est en effet possible de rejoindre un ami qui disposerait du même abonnement pour le voir dans un petit carré, comme lors d'un appel vidéo. Un bon point pour se motiver et échanger. Seul hic, tout ceci implique d'être équipé 100 % Apple pour profiter de toutes les facettes de cet abonnement.

Côté coachs, on a affaire à des experts et même des stars outre-Atlantique avec des cours proposés par des champions ou des profs de fitness comme Jeanette Jenkins, qui coachent des stars hollywoodiennes. Ils confient donc leurs astuces et Gregg (si vous suivez toujours) se montre didactique pour cet exercice de gainage intensif qui doit dessiner chez moi les premiers contours de mes tablettes de chocolat. A la fin de la session, un petit bilan statistique est dressé et il est possible de passer sur d'autres cours ou de basculer sur une séance de récupération pleine conscience.

De manière générale, on trouve toujours des séries d'exercices définies ou de véritables cours, pour des sessions qui peuvent durer entre cinq et trente minutes selon vos choix. Les cours de méditation sont également instructifs et les thèmes proposés parfois étonnants, comme ce cours donné par Jonelle en vue de stimuler sa créativité. Mais c'est avec Janette Jenkins que l'on sue le plus. La coach mise ici sur le fractionné et le renforcement, avec des sessions de 20 minutes chacune particulièrement intenses. Quant à celles et ceux qui s'ennuient un peu vite, la catégorie Danse se révèle plus sympathique puisque l'on peut travailler son déhancher sur des rythmes latinos sans risquer les moqueries alentours.

En parlant musique, Apple propose également des cours axés entièrement sur des exercices à faire en suivant le rythme de vos artistes préférés. Les playlists musicales proposées sont donc ici entièrement tournées autour d'un chanteur ou d'une chanteuse. Jennifer Lopez, Alicia Keys, Nicki Minaj ou encore Calvin Harris comptent parmi les premiers artistes proposés sur cette section amusante pour les fans des personnalités mises en avant.

promenade avec les stars

Au-delà des cours pensés pour être réalisés à la maison, Fitness+ invite également à sortir de chez soi pour se lancer dans des promenades... avec des stars. A l'ère des podcasts, Apple propose des programmes audio qui invitent à marcher durant une trentaine de minutes en vous donnant le sentiment qu'une célébrité vous accompagne et vous confie ses petits secrets ou vous raconte sa vie. Il suffit alors de mettre son casque audio et Jane Fonda, Naomi Campbell ou Shawn Mendes se racontent. Une vingtaine de programme de ce genre sont proposés. Mais là encore, tous sont en anglais et ici aucun sous-titre ne viendra vous sauver. L'idée est bonne, mais il faudra attendre encore quelques mois pour profiter de contenus qui devraient davantage parler à notre culture. Là encore, Apple devrait étoffer ce contenu par la suite.

un service intéressant, mais...

Après avoir effectué une dizaine de séances, on peut se montrer enthousiaste par rapport à la qualité des cours proposés. Bien filmés, didactiques, des coachs actifs et souvent de renom, permettent de suivre des exercices très diversifiés en fonction des objectifs que l'on peut se fixer. D'autant plus qu'Apple enrichit son catalogue Fitness+ au fil des semaines avec de nouveaux cours et des thématiques saisonnières bien pensées.

La synchronisation avec l'Apple Watch reste un accessoire intéressant pour observer sa progression et davantage personnalisé par rapport au visionnage d'une vidéo fitness classique. On peut toutefois regretter que la montre soit obligatoire pour souscrire à cet abonnement. Surtout, Apple s'adresse encore trop à un public anglophone, en raison d'un contenu d'abord pensé pour le public américain. Une localisation des exercices et des podcasts «Marchez» serait sans doute plus judicieuse pour fidéliser rapidement son public. Ce sera alors le petit «+» qui s'ajoutera vraiment à ces cours de Fitness.