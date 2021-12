Les escape games en ligne deviennent la nouvelle tendance

C'est un loisir qui compte casser le quatrième mur, en ne limitant plus son récit à un seul média. La crise sanitaire a contraint les professionnels de l'escape game à repenser leur activité. Et leurs versions 100 % en ligne cartonnent.

«De nouveaux format sont en train d'être créés et je suis convaincu que ce type de jeu va se développer de la même manière que les escape games traditionnels. Plus ils seront immersifs, plus ce sera intéressant. Le côté The Game (film de David Fincher sorti en 1997) est très important, l’idée est de croire qu’on peut être dans le vrai», analyse d'emblée Cyril Villalonga, co-fondateur de MindQuest Games.

Avec son récent Complot d'Etat, cette société française spécialisée dans les escape web glisse les internautes-joueurs dans la peau de hackers qui doivent pénétrer dans les fichiers de la police. Ils se retrouvent alors traqués à travers un scénario implaccable. Dans ce récit haletant développé sur plusieurs heures, deux à quatre joueurs doivent collaborer de manière asymétrique sur deux ordinateurs distants, chaque individu ou duo ayant à remplir ses missions pour faire progresser l'histoire.

Sans en révéler davantage sur ce qui vous attend, Complot d'Etat se présente comme une expérience aux multiples facettes, au carrefour de divers médias et sollicitant de nombreuses pistes de réflexion. Et pour cause, ses créateurs sont des habitués de l'escape game classique qui invite ses joueurs à s'intéresser à tout ce qui se passe ou est caché dans la pièce où ils enquêtent pour résoudre des énigmes et triompher des défis qui s'imposent à eux.

Avec le format escape web, ce sont aussi des éléments et des appareils présents chez les participants qui vont contribuer à cette immersion. Surtout, la communication entre les joueurs et l'esprit d'équipe restent des éléments clés, pour ces jeux en ligne qui «séduisent notamment les entreprises», ajoute Cyril Villalonga. Ce dernier développe même des escape games livrés à domicile ou dans les sociétés dans des «valises» et prêtes à l'emploi, le contenant proposant toutes les énigmes à résoudre et le matériel adéquat sur place.

Des expériences demandées par les entreprises

Un avis partagé par Dama Dreams, un autre spécialiste de ce domaine, qui avait lancé dès la fin 2020 Braquage Sous Pression et que nous avions interrogé début janvier. «En 2019, la proportion de clients liés aux entreprises représentait 30 % de notre chiffre d'affaires, 70 % étant des particuliers. En 2020, seules les entreprises ont émis le souhait de poursuivre des opérations de team building via les escape games qui sont connus pour forger l'esprit de groupe et de cohésion», avait alors souligné Emmanuel Teboul, cofondateur de Dama Dreams, qui prépare le plus grand escape game physique autour de Batman fin 2022. L'année 2021 a tout de même marqué le retour dans les salles, relançant le secteur.

Et si le format en ligne était considéré comme une étape de transition en raison de la pandémie par les différents acteurs de l'escape game, leurs déclinaisons en ligne devraient finalement perdurer et s'installer comme des solutions alternatives aux escape games traditionnels qui continuent de rassembler. En seulement quelques mois, les acteurs de l'escape game en ligne ou virtuel ont ainsi fleuri sur le web, à l'instar des sociétés concurrentes IdeAll et Happy Hour Escape Game.