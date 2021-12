Station-Essence : voici pourquoi il ne faut pas utiliser son téléphone à la pompe

C'est un panneau qui ne vous a sans doute pas échappé dans les stations-essence. Il est interdit d'allumer ou d'utiliser son smartphone près des pompes. Une mesure de sécurité qui peut potentiellement avoir des conséquences catastrophiques si elle n'est pas respectée.

A l'heure où l'on consulte ou répond à son téléphone portable plusieurs dizaines de fois par jour, il est souvent difficile d'éviter de l'utiliser.

Pourtant, il reste vivement conseillé de laisser votre mobile dans votre voiture au moment de passer à la pompe, le risque étant d'être à l'origine de l'incendie, voire de l'explosion de la station.

Heureusement, ce danger a peu de probabilité de se produire.

La batterie potentiellement dangereuse

La raison est la même que pour les cigarettes. En transvasant du carburant depuis la pompe jusqu'au réservoir de votre véhicule, des vapeurs inflammables et explosives sont dégagées. Et une petite étincelle est susceptible de provoquer des dégâts.

Sur votre smarpthone le risque de créer des étincelles est quasi-nul, sauf que techniquement cela est possible. Et c'est la batterie qui pourrait en être la cause, puisque sa technologie peut potentiellement en produire en cas de défaillance.

C'est donc en application du principe de précaution que les stations-essence imposent cette interdiction près des pompes.