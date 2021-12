Un incroyable drone-oiseau capable de s'agripper à une branche (vidéo)

Un «drone d'oiseau» vole au dessus du ciel de l'Université de Stanford. Un groupe d'ingénieurs américains a imité la nature en dotant un petit quadricoptère de serres mécaniques pour se poser sur des surfaces ou s'accrocher à des branches comme les volatiles.

«Nous voulons être capables d'atterrir n'importe où, c'est la raison pour laquelle c'est enthousiasmant d'un point de vue de l'ingénierie et de la robotique», explique David Lentink, co-auteur d'un article à propos de cette innovation publié ce mercredi 1er décembre dans la revue Science Robotics.

Et pour percher ce petit drone, les chercheurs ont étudié de près la manière donc les oiseaux se posent, comme le montre la vidéo ci-dessus, mettant l'accent sur l'anatomie animale qui inspire les professionnels de la robotique. Toutefois, cette étude a montré des limites que les chercheurs ont su surmonter, puisque les oiseaux sont capables de se poser et de s'accrocher à des branches couvertes de mousse malgré la pluie. Ils ont donc équipé, avec des capteurs, de petits perroquets afin de comprendre la force exercée par leurs pattes et la position de leur ergot. Et leur secret réside principalement dans les coussinets, doux et plissés, pour assurer une bonne adhésion. Enfin, les serres du faucon pélerin ont servi de modèle pour fabriquer leur version robotisée.

Attraper une balle en plein vol

Selon les ingénieurs de Stanford : «Il faut 20 millisecondes au mécanisme pour s'accrocher, et un accéléromètre indique ensuite au robot que le processus d'atterrissage est achevé. Tandis qu'un algorithme permet à l'oiseau mécanique de garder son équilibre sur la branche».

Plus surprenant, ce drone-oiseau est même parvenu à attraper en vol des balles lancées par des humains. Preuve de l'incroyable efficacité de cette nouvelle technologie inspirée du monde animal.