WhatsApp : Que deviennent vos données lorsque votre compte est supprimé ?

La nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp a permis de clarifier un certain nombre de points, notamment sur l'usage de vos informations et de vos messages lorsque vous choisissez de supprimer votre compte et de retirer l'application de votre mobile.

Sur son site officiel, le service de messagerie, qui recense quelque 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, souligne ainsi que la fermeture de votre compte n'implique pas une suppression immédiate de vos données des serveurs.

Jusqu'à «90 jours peuvent être nécessaires à compter du début du processus de suppression pour que vos informations WhatsApp soient supprimées ou désidentifiées. Une fois ces 90 jours écoulés, des copies de vos informations peuvent également être conservées pour une durée limitée dans le stockage de sauvegarde que nous utilisons pour récupérer les informations perdues en cas de sinistre, d'erreur logicielle ou autres cas de perte d'informations», explique la filiale de Meta (Facebook, Instagram...), le nouveau groupe de Mark Zuckerberg. Vous serez également automatiquement retiré des groupes WhatsApp auxquels vous appartenez.

WhatsApp précise également à l'attention des utilisateurs que «la suppression de l'application WhatsApp de votre appareil (smartphone, tablette) sans utiliser l'option de suppression du compte intégrée aux paramètres de l'application» implique que les données recueillies resteront sur les serveurs plus longtemps : jusqu'à 120 jours. WhatsApp considérant ici que votre compte est devenu inactif. Le service précise d'ailleurs que dans ce cas les utilisateurs «ne sont pas avertis de cette suppression».

Des délais pouvant dépasser les 120 jours

Ces délais de 90 jours (en cas de suppression du compte) et 120 jours (en cas d'inactivité) peuvent également être prolongés dans certaines situations. Ainsi, WhatsApp souligne que ces informations peuvent être conservées pour des raisons judiciaires.

«Si nous recevons une demande légale valide liée à votre compte, telle qu'un ordre de conservation ou un mandat de perquisition, nous conservons vos informations après la suppression de votre compte», est-il mentionné à l'attention des comptes frauduleux, en lien avec un délit ou un crime ou supposés en lien avec le terrorisme notamment.

En clair, certaines données (comme une liste de contacts) peuvent potentiellement servir de preuves et sont susceptibles d'être conservées comme telles.

En cas de litiges, de plaintes ou encore pour des questions de régulation, les données liées à votre compte et collectées sur les serveurs de WhatsApp peuvent également être conservées.