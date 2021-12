Carburant : une appli met en place l'échange entre particuliers, une première en Europe

«On estime à 500 millions, le nombre de litres de carburants dormants en Europe». C'est par ce chiffre étonnant qu'Aleksandar T. Gajic, fondateur d'Allexx, présente sa nouvelle application de vente de carburants entre particuliers.

Cette plate-forme, que CNEWS dévoile ce lundi 6 décembre en avant-première, est inédite en Europe. Elle se présente comme une solution alternative pour récupérer essence et diesel sans passer par la pompe, et a été pensée notamment pour réaliser des économies, alors que les prix flambent dans les stations-service.

Disponible gratuitement sur iOS et Android, elle se présente comme une place de marché, à mi-chemin entre Vinted et BlaBlaCar, entièrement consacrée à la revente de carburant. «Il y a des quantités importantes de carburants de seconde main qui sommeillent chez les particuliers qui souhaitent s'en séparer et que l'on pourrait valoriser elles aussi avec une économie circulaire qui évite le gaspillage et permet d'arrondir les fins de mois», estime Aleksandar T. Gajic.

Des paiements sécurisés

Concrètement, l'application Allexx invite à créer son profil. La carte d'identité numérisée permet également de vérifier qui s'y inscrit. Les particuliers qui souhaitent vendre du carburant vont ensuite déposer une annonce géolocalisée, indiquer le carburant proposer (E5, E10, diesel...), la quantité (nombre de litres), le prix de vente. Si un acheteur enregistré lui aussi sur la plate-forme est intéressé, il va entrer en contact avec lui, fixer un lieu et un horaire.

Les paiements se font toutefois par le biais de l'application Allexx, où l'argent est retenu le temps que la livraison soit faite (généralement avec une pompe de transvasement) pour échange de réservoir à réservoir, puis la somme est versée, à la manière de Vinted, lorsque l'acheteur le valide. Allexx prélevant au passage un petit pourcentage du prix en tant qu'intermédiaire.

Un service à vocation européenne

Cette application mobile comporte également un certain nombre d'informations quant au marché des carburants. Afin de savoir si l'on fait une affaire, Allexx va indiquer le prix moyen du carburant dans la zone où l'on se trouve, y compris dans des grandes villes. «Nous proposons également des projections sur les tarifs afin de prédire leur évolution le mois suivant. L'idée étant d'acheter au juste prix», ajoute Aleksandar T. Gajic. En outre, l'interface permet également de comparer les prix en France avec ceux de nos voisins étrangers. «Car Allexx a une vocation européenne et vient d'être lancée dans dix pays. On peut par exemple voir les tarifs entre la France et l'Espagne qui est un pays où l'essence coûte moins cher que dans l'Hexagone», explique Aleksandar T. Gajic. Il n'est donc pas impossible d'imaginer que des frontaliers puissent entrer en contact par ce biais.

L'avenir, Allexx, dont le nom fait écho à celui de son fondateur, le développera également à travers les énergies propres. «Nous pouvons imaginer déjà de l'échange d'énergie électrique entre les véhicules d'ici à 10 ans, où chaque individu devient une unité de production pour les autres», projette Aleksandar T. Gajic.