Un dentiste tire la sonnette d'alarme sur cette pratique dangereuse

Sur TikTok, une nouvelle tendance est apparue : se faire poser des «facettes» dentaires. Un phénomène parti de nombreuses vidéos d'influenceurs du monde entier qui n'hésitent plus à se faire refaire les dents en direct et exhiber leurs nouveaux sourires.

C'est ainsi que depuis plusieurs mois, anonymes et influenceurs se montrent devant leurs abonnés avec des dents totalement limées, les faisant ressembler à des requins, avant d’aller se faire poser des facettes, des fausses dents, qui donnent l'illusion du sourire parfait.

C'est par exemple le cas d'Alexandre, un jeune étudiant à Dubaï, qui, repéré par Le Parisien, a raconté sa pose de facettes sur le réseau social.

En France, les dentistes refusent en effet de pratiquer une telle opération sur des dents en bonne santé.

Les adeptes se rendent donc à l’étranger – principalement en Turquie – pour se faire limer les dents et les avoir comme des requins.

Un dentiste met en garde

L'opération n'est pas anodine dans la mesure où, comme leurs noms l’indiquent, les «facettes» ne sont qu’une façade, elles ne protègent pas les dents.

Plusieurs dentistes, comme le Docteur Kévin ou Dr Shaadi Manouchehri, se sont alors alarmés sur TikTok du phénomène. Ils expliquent que les «facettes» montrées dans les vidéos sont en fait des «couronnes dentaires».

Le problème, c’est que les jeunes se font mettre des couronnes qui au bout d’un certain temps devront être changées.

Le changement coûte cher et n’empêche pas les infections ou les caries : «Il y a une forte probabilité pour que le dentiste soit contraint de retirer la couronne et dévitalise la dent», confirme Docteur Kévin dans son TikTok. Dans les cas les plus extrêmes, le professionnel peut être amené à définitivement extraire la dent pour poser un dentier.

Trop complexés par leurs sourires, quelques jeunes procèdent tout de même à l’opération, et ce malgré la mise en garde des dentistes.