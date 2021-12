Noël 2021 : 4 conteuses numériques pour initier les enfants à la lecture

Alors que le marché des livres audio explose, accompagnant le boom des podcasts, des solutions existent aussi pour les enfants. Les conteuses les accompagnent pour faire leur premier pas vers la lecture. Voici les modèles que nous vous conseillons.

Bookinou

© Bookinou

S'adressant aux enfants âgés entre 2 et 7 ans, la liseuse Bookinou est un bon moyen d'initier les petits à la lecture. Celle-ci invite tout d'abord les adultes (parents, grands-parents...) à lire un livre pour enfant de leur choix à haute voix en s'enregistrant sur une application mobile dédiée.

Lorsque l'enfant commence à ouvrir le livre, il va le scanner avec un petit autocollant qui correspond au fichier audio de l'enregistrement. La conteuse Bookinou va alors narrer l'histoire et inviter l'enfant à la suivre également sur livre. Chaque liseuse peut stocker jusqu'à 100 livres audio. En outre, les parents peuvent également y installer des livres déjà enregistrés par des professionnels. Un vrai plus dans cette catégorie. Bookinou a d'ailleurs reçu le soutien de l'Education nationale et est également utilisé dans certaines écoles maternelles et primaires.

Bookinou, 69,99 euros.

Lunii

© Lunii

On ne présente plus Lunii - Ma Fabrique à Histoires qui s'adresse aux enfants de 3 à 8 ans. Pionnière sur ce marché, cette conteuse permet de «construire» 48 récits différents, l'enfant pouvant choisir le lieu, le thème et les personnages. En outre, plus de 100 livres pour enfants sont également accessibles (à acheter à l'unité) en version audio pour proposer des récits bien connus, comme Le Petit Prince, Mafalda ou encore des histoires éducatives d'«Il était une fois» avec Hello Maestro. Très complète, elle permet depuis peu aux proches d'enregistrer également eux même les histoires de leurs choix pour les partager avec leurs enfants.

Lunii, 59,90 euros.

Faba

© Faba

Avec Faba, le monde du jouet rejoint celui des conteuses numériques. S'adressant aux tout-petits (dès 18 mois), cet appareil fonctionne avec des figurines que l'enfant peut placer lui-même sur la petite boîte carrée. Chaque personnage a une histoire à raconter ou une chanson à partager. Plusieurs kits sont proposés et si l'enfant accroche, d'autres personnages/jouets sont commercialisés. Si cette conteuse s'adresse aux tous jeunes, elle n'en demeure pas moins un bon compromis pour habituer l'enfant à être attentif à une histoire ou éveiller sa curiosité.

Faba, à partir de 59,90 euros.

Joyeuse

© Joyeuse

La marque Joyeuse commercialise sa Conteuse Merveilleuse. Un petit cube pour les plus jeunes dès 2 ans. Pas moins de 66 histoires sont proposées, tandis que chacune de ses six faces propose son propre univers. Elle permet également aux parents et aux grands-parents de partager également leurs propres contes avec les enfants ou même d'y ajouter vos chansons préférées, tandis qu'une base de données permet d'accéder à plus de 2.000 comptines et chansonnettes destinées aux plus jeunes.

Joyeuse, la Conteuse Merveilleuse, 79,90 euros.