Metavers : L'avenir de la haute couture passera par les mondes virtuels

Les jeux vidéo et les futurs Metavers s'affichent comme de nouvelles terres à conquérir pour la haute couture. Basé à Paris, le grand couturier Julien Fournié imagine déjà ses collections pour les mondes virtuels, dont les contenus sont appelés à s'étoffer vers plus de réalisme.

Déjà présent dans le jeu multijoueur en ligne PUBG Mobile, ce styliste, dont la société compte parmi les 15 maisons à bénéficier de l'appellation Haute Couture dans le monde, est aujourd'hui à la pointe dans les univers virtuels. «Tout à commencé en 2020 durant le début de la crise sanitaire. Nous étions alors en train de réfléchir au digital et l'agence chinoise Hylink est entrée en contact avec moi. Nous avons alors commencé à travailler avec les développeurs du jeu PUBG Mobile pour imaginer une collection de vêtements qui habillerait les avatars des joueurs. C'est ainsi qu'est née la collection portant sur l'univers de Casse-Noisette, le célèbre ballet de Tchaïkovski, pour accompagner la féérie des fêtes de fin d'année au sein de ce Battle Royale», souligne pour CNEWS Julien Fournié.

Le grand couturier met en avant un savoir-faire que «Les créateurs de jeu vidéo ne possèdent pas encore». Il défend surtout l'idée que les créateurs de mode ont un regard et une expertise sur le rendu des tissus, leur brillance ou encore leur colorimétrie, afin de rendre crédible les vêtements virtuels. «Si c'est juste pour faire une skin (un rendu virtuel pour un personnage) qui reprend seulement le logo d'une marque haut de gamme, ça n'a, à mon sens, aucun intérêt. Il faut le plus et la folie créatrice qui montrent qu'on est dans la haute couture», explique Julien Fournié, alors que certaines marques comme Balenciaga ou Gucci ont déjà entamé des collaborations avec des jeux comme Fortnite et les Sims.

Répondre aux besoins du futur metavers

Lui même gamer et appartenant à la génération Y, Julien Fournié estime qu'il faut d'ores et déjà préparer l'avenir, alors que «les réseaux sociaux actuels montrent leurs limites». «Le futur se situe dans l'univers des jeux vidéo et des prochains metavers», prédit le sytliste, qui travaille également depuis plusieurs années avec l'éditeur de logiciels Dassault Systèmes. Un constat qui l'a poussé à créer Julien Fournié Digital, une branche de sa maison de haute couture, afin de «répondre d'ores et déjà aux besoins du futur métavers».

Actuellement en levée de fonds pour développer ce business, le couturier parisien entrevoit déjà l'idée pour une personne d'acheter un look pour son avatar qui pourrait voyager dans différents monde virtuels. «Même s'ils auront certainement leurs déviances, les metavers pourront aussi avoir un effet positif pour le développement des personnes. Je pense notamment à des jeunes qui se sentent harcelés dans la vie et qui veulent exprimer librement leur personnalité dans les mondes virtuels sans craindre les brimades. Je pense aux femmes qui rêvent de participer à de grands bals et qui voudraient porter de vraies robes de princesses, ou encore à des «enfants bulles» souffrant d'un cancer et qui pourraient s'évader grâce à cette technologie», confie Julien Fournié, dont le rêve est d'avoir un atelier de création en symbiose avec son pendant digital.

Un projet dont il montrera les premiers aboutissements en présentant sa prochaine collection baptisée «First Love», fin janvier 2022, lors de la prochaine Fashion Week de la Haute Couture.