Des taxis autonomes circulent déjà à Abu Dhabi

Les Emirats arabes unis préparent déjà la route pour les véhicules autonomes. La ville d'Abu Dhabi accueille depuis la fin novembre ses premiers robots-taxis.

Ce sont quatre véhicules autonomes, nommés TXAI, qui effectuent des trajets tests dans cette ville. Si un «chauffeur» reste pour l'heure derrière le volant par mesure de sécurité, c'est bien l'automobile qui circule toute seule, cette présence humaine n'étant requise que pour reprendre la main en cas de problème.

La conduite a été «tranquille» jusqu'à présent et sans incidents notables, a expliqué à l'AFP Moustapha, responsable de la sécurité lors de ces essais, organisés par Bayanat, une filiale de la société Group 42.

Spécialisée dans l'intelligence artificielle, celle-ci entraîne actuellement cette flotte de véhicules à circuler et à prendre en charge les clients qui commandent une course. Une application mobile est également mise à disposition des particuliers afin de réserver l'un de ces robots-taxis parmi neuf lieux de prise en charge.

Vers une conduite 100 % autonome

Cette expérimentation, qui doit durer plusieurs mois, devrait permettre de faire passer ces véhicules autonomes «du niveau L3 (où un agent de sécurité est présent) au niveau L4 (sans agent) et serait une étape importante» dans ce pays qui a accordé une autorisation temporaire pour cette expérience, a précisé Hasan al-Hosani, PDG de Bayanat. Et ce dernier d'ajouter : «Cette technologie est nouvelle et les réglementations relatives à la sécurité et à d'autres aspects opérationnels sont en cours d'élaboration».

Dans cette région du monde, le chemin vers la voiture autonome est jugé crucial. A Dubaï, pays voisin des Emirats arabes unis, des expérimentations en ce sens devraient commencer en 2023. L'Etat espère voir entrer en service 4.000 robots-taxis à l'horizon 2030. Son but ? Réduire les coûts, la pollution, et les accidents, espèrent les autorités.