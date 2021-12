Cartes bancaires : Ces nouvelles technologies pour les rendre plus sûres

Concurrencées de plus en plus par les smartphones, les cartes bancaires opèrent leur mue et ont encore de nombreuses années à se glisser dans nos portefeuilles. Toutefois, le boom des paiements en ligne et le sans contact a obligé à revoir leur sécurité. Biométrie et CVV dynamique viennent aujourd'hui renforcer ces moyens de paiement.

En 2021, 3,1 milliards de nouvelles cartes bancaires ont été envoyées à travers le monde, dont les trois quarts (73 %) incluent un système de paiement sans contact, annonce Linxens, leader mondial des connecteurs de carte à puce. «Nous estimons que le format des cartes de ce type restera encore présent dans notre quotidien d'ici 10 à 15 ans au minimum, puisqu'il reste encore très pratique et ne dépend pas de l'usage de batteries, ce qui le rend disponible à tout moment et partout», explique à CNEWS Cuong H. Duong, président et CEO de Linxens. Et si nos smartphones intègrent de plus en plus nos moyens de paiement, ceux-ci ne représentent pour le moment que 15 % des transactions dans le monde.

A l'heure où les méthodes utilisées par les pirates pour subtiliser les données des cartes bancaires évoluent, les banques entendent proposer toujours plus de sécurité auprès des clients. Ces dernières années, Linxens a ainsi développé des technologies qui devraient se démocratiser dans les années à venir autour de celle que l'on surnomme «CB». Car les 16 chiffres, la date d'expiration et le numéro CVV à 3 chiffres ne suffisent souvent plus pour assurer un niveau de sécurité total lors des achats. Si la double authentification se généralise et est même devenue obligatoire, rajoutant une étape supplémentaire pour les hackers, encore beaucoup d'achats peuvent être réalisés avec une carte volée.

La biométrie sans batterie

Deux nouvelles technologies émergent actuellement pour les cartes. La biométrie et le CVV dynamique. Dans le premier cas, un capteur d'empreinte digital est incrusté dans la carte. «Celui-ci fonctionne sans batterie, souligne Cuong H. Duong. Lorsque vous approchez la carte du lecteur de paiement ce dernier émet des ondes que la carte va emprunter pour alimenter brièvement le lecteur d'empreintes. Dans certains cas, une petite LED peut s'allumer pour confirmer que la lecture de l'empreinte s'est bien déroulée. Bien entendu, ces cartes conservent tout de même le code PIN à quatre chiffres, pour permettre par exemple des retraits bancaires.»

Dans le cas du CVV dynamique, la carte comporte un petit écran LCD incrusté où les trois chiffres vont varier. Dans ce cas, le CVV va changer après chaque transaction effectuée en magasin. Le code est ici envoyé juste avant de glisser sa carte ou de l'approcher dans le lecteur de paiement, de sorte que le serveur de la banque en soit averti pour valider l'achat. «Là encore cette technologie ne nécessite pas de batterie et cela ne se fait que lorsqu'on passe dans une boutique pour régler un achat. Le changement ne se fait pas pour une transaction en ligne. Toutefois, nous jugeons qu'un consommateur moyen se rend suffisamment régulièrement dans des magasins pour que les changements de CVV soient fréquents et donc efficaces contre les fraudeurs», ajoute Cuong H. Duong.

A l'avenir, la carte bancaire devrait intégrer d'autres technologies. «On sait déjà que MasterCard et Visa ont décidé de mettre fin aux fameuses bandes magnétiques présentes au verso des cartes d'ici à 2030. Les cartes bancaires évoluent. Nous étudions par exemple le cas de cartes tout en métal qui intégrerait des technologies RFID et Bluetooth. Des prototypes existent déjà», conclut Cuong H. Duong.