Metavers : Nike prépare ses baskets virtuelles

Nike entre de plain-pied dans le metavers et les NFT. L'équipementier sportif américain a annoncé le rachat de la start-up de mode digitale RTFKT, a-t-on appris ce mardi 14 décembre.

Surfant sur la vague des NFT, RTFKT (qui se prononce «artyfact» en anglais) a été créé en 2020 et s'est rapidement fait connaître grâce à ses sneakers numériques encryptées dans la blockchain afin de garantir la sécurité et l'authenticité des achats via des cryptomonnaies.

«Nike est la seule marque au monde qui partage notre passion pour l'innovation, la créativité et l'esprit de communauté. Nous avons hâte de faire grandir notre marque qui a été entièrement créée dans le metavers», a expliqué Benoît Pagotto, l'un des co-fondateurs français de RTFKT, dans un communiqué conjoint. Le Metavers est en effet au cœur des nouvelles stratégies commerciale cette année, principalement depuis que Meta (nouveau nom donné au groupe Facebook) a expliqué ses projets dans le cadre d'un univers virtuel persistant, tandis que d'autres géants de la tech préparent également un univers numérique de ce type.

Des marques de Luxe se positionnent sur ce marché

Et Nike a décidé de prendre les devant. En novembre dernier, la marque à la virgule a ouvert «Nikeland» sur la plate-forme de jeux vidéo Roblox, un monde virtuel où les joueurs peuvent habiller leurs personnages avec des vêtements.

Plusieurs marques ont manifesté leur intérêt pour ce nouveau monde. Une terre encore vierge mais qui devrait rapidement être prise d'assaut par de nouvelles formes de publicité et de marketing viral, avec la possibilité d'habiller un avatar ou de changer d'apparence en se délestant que quelques monnaies électroniques. Le secteur du luxe vise également le Metavers, les marques Gucci et Balenciaga ont notamment développé des collections vestimentaires pour les jeux Fortnite et les Sims qui posent notamment les bases d'un metavers. En France, la maison de haute couture Julien Fournié habille des joueurs de PUBG Mobile, avec l'ambition de développer un savoir-faire en vue de ce futur possible des mondes virtuels.