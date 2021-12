Comment offrir des bitcoins et des NFT en cadeau pour Noël ?

Appréciées des fans du monde numérique et des spéculateurs, les cryptomonnaies (bitcoin, ethereum, dogecoin...) et les NFT pourraient également être un cadeau original le jour de Noël. Mais comment peut-on en offrir à ses proches ?

Si vous optez pour un tel cadeau, encore faut-il que vous possédiez vous-même un portefeuille inscrit dans la blockchain. Si tel n'est pas le cas, il faudra tout d'abord en ouvrir un car sans ce précieux sésame, vous ne pouvez pas accéder aux cryptomonnaies, ni aux NFT puisque -comme vous allez le constater- tout passe par la blockchain. Si vous possédez un compte en cryptoactifs et/ou un accès à des NFT, vous pouvez vous rendre directement dans la seconde partie de ce sujet.

Avant tout propos n'oubliez pas que ce type d'investissement représente un risque de pertes financières, le cours des cryptomonnaies étant volatile. Mieux vaut donc s'y aventurer en connaissance de cause, voire investir une petite somme pour commencer.

Comment obtenir des cryptomonnaies et des NFT avant de les offrir

Lorsque vous débutez dans le milieu des cryptoactifs, le plus simple est d'acquérir des bitcoins et des ethers (monnaie de l'ethereum) qui sont les devises électroniques les plus connues, les plus cotées et surtout considérées comme relativement «stables» par rapport aux autres.

Première chose à savoir, il n'y a pas besoin d'acheter un bitcoin ou un ether en entier. Ceux-ci sont en effet divisibles, à la manière des centimes pour un euro. L'avantage de la cryptomonnaie étant la possibilité d'acquérir des centièmes, des millièmes ou moins de cette monnaie.

Il convient de se rendre d'abord sur un site de trading. L'idée est d'échanger vos euros en cryptomonnaie, comme vous le feriez si vous deviez aller dans un bureau de change pour récupérer des dollars. Ici tout se passe en ligne. Les plus connus sont Coinbase, Binance et Kraken. Ensuite, il faut créer un compte sur ces services. Ces derniers ont l'avantage de permettre d'accéder ou d'échanger vos cryptomonnaies contre d'autres crytpomonnaies. Il est ainsi possible d'acheter des bitcoins avec des ethers et réciproquement. Il est à noter que certaines plate-formes comme PayPal permettent également d'acheter des bitcoins, tandis que certaines banques le proposent également.

A noter qu'il vous faudra également une solution pour protéger votre argent, car détenir des cryptomonnaies implique que vous deveniez votre propre banque, car personne n'assurera votre argent à votre place. Deux formes sont proposées, l'une via des applications sécurisées comme ZenGo et l'autre généralement appelée portefeuille physique (hardware wallet) intégré à une clé USB high-tech. Dans ce cas, les plus connus sont Ledger et Trezor.

Pour un accompagnement détaillé sur l'achat de cryptomonnaie nous vous invitons à consulter notre article dédié à cet effet et disponible ICI.

Si vous décidez d'acquérir des NFT, sachez que la moitié du chemin est déjà fait puisque vous devez impérativement détenir un portefeuille de crytomonnaie pour en acquérir. L'Ethereum est d'ailleurs l'une des monnaies électroniques les plus utilisées pour ce type d'achat. La plate-forme MetaMask est la plus connue et propose un service sécurisé pour recenser, voir et acheter des NFT via la blockchain. MetaMask est un wallet (portefeuille numérique) compatible Ethereum, qui permet donc de réaliser les opérations d'achat et de vente directement. Mais d'autres plate-formes existent comme OpenSea ou Rarible. Une fois un NFT acheté, il est détenu par vous sur la blockchain et MetaMask ne peut y accéder, comme pour une cryptomonnaie. D'autres plate-formes permettent d'acquérir des NFT, à l'instar de Sorare qui permet par exemple d'acquérir des cartes de joueurs de foot officielles et dont la valeur fluctue en fonction des performances réelles de celui-ci lors des championnats.

COMMENT offrir une cryptomonnaie ou un nft

Pour les personnes ayant déjà un portefeuille de cryptomonnaies ou des NFT deux cas de figure se présentent. Soit la personne à laquelle vous souhaitez en offrir possède elle-même un portefeuille sur la blockchain tout comme vous, soit elle n'en possède pas. Dans le second cas, vous pouvez accompagner la personne vers l'ouverture de son premier portefeuille de cryptoactifs, en suivant nos conseils développés dans la première partie de cet article, tout en respectant la confidentialité de ses accès à ses portefeuilles.

Dès lors que la personne possède un portefeuille de cryptomonnaies, voici les instructions à suivre. Tout d'abord achetez vous-même le montant en monnaies électroniques de votre choix. Les crypto les plus connues sont plus sûres pour commencer, comme les célèbres bitcoins, ethereum et dogecoin. Il suffit ensuite de demander l'adresse du portefeuille de la personne concernée par ce cadeau, comme on pourrait demander un RIB pour un virement bancaire. Le transfert se réalise alors très simplement par le biais de l'application que vous utilisez habituellement pour gérer votre portefeuille (comme Coinbase, Binance ou Kraken).

Pour offrir une œuvre au format NFT, les choses sont plus compliquées car la logique veut que vous deveniez vous-même propriétaire de l'œuvre NFT en question avant de pouvoir la «vendre» à la personne en question. Toutefois cette option est un mauvais choix si vous n'y connaissez rien. La raison repose sur le montant des commissions prises sur les transactions qui peuvent coûter plusieurs dizaines ou centaines d'euros par les intermédiaires à chaque vente. Par exemple, un artiste peut inscrire dans la blockchain un smart contract qui implique qu'à chaque transaction, il touchera automatiquement 10 % du prix de vente, tandis que des frais de prélèvement liés aux transactions Ethereum peuvent grossir la facture. Pour offrir une NFT, notre conseil est plutôt d'accompagner la personne à qui vous souhaitez l'offrir dans sa vente. Vous pouvez par exemple vous rendre avec elle sur la plate-forme de vente des NFT et choisir avec elle ce qu'elle aime pour vous arranger avec elle.

Toutefois, le marché des NFT s'est adapté à ces limites afin d'offrir un œuvre sans débourser des frais énormes et décourageants. Afin de réduire les frais au strict minimum, la plate-forme Picipo.io utilise un système appelé Polygon qui va limiter ces frais, parfois à quelques centimes. En vous rendant par exemple sur MetaMask, il suffit de choisir Picipo et vous serez alors envoyé sur le réseau Polygon pour transférer le NFT directement à l'adresse de la personne à laquelle vous souhaitez l'offrir.