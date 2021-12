Cybersécurité : les PC Windows visés par 90 % des attaques en 2021

En 2021, l'expert en cybersécurité Kaspersky a recensé quelque 380.000 nouveaux fichiers malveillants chaque jour dans le monde. Soit pas moins de 20.000 cas supplémentaires enregistrés quotidiennement par rapport à 2020, a-t-il annoncé ce mercredi 15 décembre.

Sur l'ensemble de ces cyberattaques, Kaspersky précise que celles-ci visaient principalement les PC Windows, puisque neuf fichiers malveillants sur dix (91 %) ont ciblé ce système d'exploitation très largement installé sur les ordinateurs du monde entier. Les PC sous Linux ont également été plus vulnérables, avec une hausse de 57 % des attaques lancées à leur encontre.

Parmi les types d'attaques privilégiées par les cybercriminels, les vers informatiques, «capables de se répliquer et de se propager de manière autonome après avoir pénétré dans le système», ont connu une augmentation significative de 117,5 % par rapport à 2020, estime Kaspersky qui précise que les vers «représentent maintenant 9 % des attaques». En outre, comme leurs homologues en matière de santé, les virus informatiques ont été tenaces et leur activité a augmenté de 27 % pour représenter 10 % des attaques.

Les chevaux de Troie toujours très prisés

Sur l'ensemble des menaces détectées, 54 % étaient des chevaux de Troie particulièrement prisés par les adeptes du phishing, dont les hameçonnages consistent à faire cliquer sur un lien pour voler des données ou faire télécharger un fichier malveillant à votre insu et qui se chargera d'aller récolter des informations, voire dans le but d'y implanter un rançongiciel.

«Nous ne sommes pas surpris : l'activité en ligne est toujours très importante en raison du recours au télétravail dans le monde entier. De plus, le virage vers un fonctionnement dans le cloud se traduit par un plus grand nombre d'appareils connectés. Cette plus grande surface d'attaque débouche logiquement sur une plus large exposition aux menaces», analyse Denis Staforkin, expert en sécurité chez Kaspersky, dans ce rapport.