Samsung et IBM : «les futurs smartphones pourraient avoir une semaine d'autonomie»

Le calvaire de devoir recharger son smartphone chaque jour pourrait disparaître dans les prochaines années. Samsung et IBM ont annoncé avoir élaboré conjointement des processeurs permettant d'envisager des autonomies record d'une semaine.

Dans une vidéo publiée sur YouTube dans la nuit du 14 au 15 décembre (visible ci-dessus), les deux géants de l'électronique ont expliqué leurs nouvelles avancées en matière de semi-conducteurs utilisés pour les microprocesseurs qui équipent notamment les téléphones portables.

Une technologie dénommée Vertical Transport Field Effect Transistors (VTFET). Concrètement, celle-ci implique que les transistors sont implantés de manière verticale sur la puce, contrairement à la technique actuelle qui consiste à les poser à plat.

Il en résulterait, selon les deux entreprises, que de tels processeurs seraient théoriquement «deux fois plus puissants que les processeurs actuels, tout en consommant 85 % d'énergie en moins».

Une révolution dans l'informatique

Surtout, les VTFET permettraient de repousser encore plus loin les limites de la loi de Moore, cette dernière théorisant un doublement du nombre de transistors présents sur une puce tous les deux ans depuis 1965.

IBM et Samsung soulignent, qu'outre une puissance décuplée et une autonomie pouvant dépasser la semaine d'utilisation sur certains appareils comme les smartphones et d'autres objets connectés, ce type de puce pourrait être utilisé pour le minage de cryptomonnaies ou un cryptage des données moins énergivores dans les deux cas. Enfin, des engins spatiaux pourraient également en hériter.

La course à la miniaturisation des transistors est donc relancée, d'autant que Intel, un autre poids-lourd du secteur, a annoncé qu'il travaillait lui aussi sur une technologie équivalente dont la production pourrait être lancée d'ici à 2024.