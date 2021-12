NFT : Après Nike, Adidas met aussi un pied dans le Metavers

Dès ce vendredi 16 décembre, Adidas Originals va commercialiser des accessoires numériques au format NFT pour le jeu vidéo The Sandbox. Une première étape qui montre la volonté de la marque aux trois bandes de rejoindre notamment Nike dans le futur marché du Metavers.

Un sweat virtuel spécial au format NFT sera notamment vendu pour les membres du club Sandbox au prix de 0,2 Etherum (crytpomonnaie utilisée), soit près de 700 euros l'unité tout de même, sans compter les frais de transaction généralement prélevés sur ce type d'achat.

Le métavers est «l'avant-garde de la créativité et il est naturel pour Adidas Originals d'y entrer», souligne Erika Wykes-Sneyd, vice-présidente marketing et communication de la marque, dans un communiqué publié ce jeudi 16 décembre. Une logique qui traduit l'engouement des marques pour se positionner sur ce monde virtuel, vu comme le futur de l'Internet où les utilisateurs vont pouvoir se créer une seconde vie et y dépenser des cryptomonnaies. Les objets vendus reposeront sur la technologie de la blockchain et des NFT, non fungible tokens (jetons non fongibles), qui ne peuvent être falsifiés, pour garantir à leur propriétaire qu'il en est bien l'unique détenteur.

Un marché presque inconnu il y a un an

En début de semaine, son concurrent Nike a annoncé le rachat de la start-up RTFKT (prononcé «Artyfact») spécialisée dans la création d'objet NFT et de baskets virtuelles. Une nouvelle qui témoignait des dernières stratégies commerciales autour des sujets portant sur les NFT et les Metavers. Deux mots qui sont désormais au cœur du business des nouvelles technologies pour les entreprises qui souhaitent se placer sur ce créneau.

Plusieurs marques, comme Gucci, Balenciaga ou encore la marque de haute couture française Julien Fournié ont déjà montré leur intérêt pour la création d'habits virtuels destinés à des jeux vidéo. Avec pour ambition de créer un savoir-faire et se positionner dans ce secteur encore quasiment inconnu il y a un an.