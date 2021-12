Facebook : Des cas de harcèlement sexuel sur «Horizon Worlds», un espace de réalité virtuelle

Première période de turbulences pour le métavers du géant Facebook récemment rebaptisé Meta. Après son lancement officiel la semaine dernière aux Etats-Unis et au Canada, «Horizons Worlds», plate-forme immersive dans un univers virtuel, est au coeur d'une polémique de harcèlement sexuel.

C’est sur la page Facebook officielle du projet qu’une première femme qui testait la plate-forme a témoigné. Dans cette publication révélée par le site américain The Verge, elle déplore des attouchements sur son avatar, commis par un autre utilisateur. «Le harcèlement sexuel n'est déjà pas acceptable sur Internet, mais la réalité virtuelle rend l'expérience encore plus pénible (...) Non seulement j'ai été tripotée hier soir, mais il y avait d'autres personnes présentes qui soutenaient ce comportement», affirme-t-elle.

Et ce n’est pas l’unique cas, comme en atteste le témoignage d’une journaliste sur Twitter.

I spent a couple weeks mingling with strangers in the metaverse to see what socializing was like in Mark Zuckerberg’s vision of the future.





It was fun, but also quickly became creepy when others noticed I was female. Social VR has some challenges ahead. https://t.co/OLJWbwUBq9

— Parmy Olson (@parmy) December 15, 2021