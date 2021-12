NFT : Le premier SMS de l'histoire bientôt vendu aux enchères

«Merry Christmas», disait le tout premier SMS envoyé le 3 décembre 1992 à très exactement 18h09 et reçu par un téléphone Orbitel 901. Ce petit moment de l'histoire numérique sera vendu sous forme de NFT ce mardi 21 décembre par Vodafone.

L'opérateur téléphonique surfe sur l'engouement autour des Non Fungible Tokens (jetons non fongibles) pour transférer la propriété de ce NFT historique estimé entre 100.000 et 200.000 euros. L'ensemble des gains sera reversé à l'agence des Nations unies pour les réfugiés.

Sur le site de la maison Aggutes, qui gère cette vente aux enchères, il est souligné qu'en plus du NFT qui sera transféré sur la blockchain au mieux-disant de cette vente, celui-ci recevra un certificat d'authenticité signé par le directeur général de Vodafone Nick Read, ainsi que deux petits tableaux, l'un contenant la copie du code informatique du SMS réalisé sur l'ordinateur qui l'a émis et une photo du mobile Orbitel lors de sa réception.

Des enchères où les prix s'envolent

Si l'estimation du prix de vente peut sembler élevée, celle-ci reste toutefois en deçà de ce qui pourrait être proposé par des acheteurs. Certains estimant que le prix pourrait dépasser le million d'euros. Le NFT du premier Tweet de Jack Dorsey, fondateur de Twitter, s'était en effet vendu 2,9 millions de dollars en mars 2021, tandis que le programme informatique à l'origine du Web avait été adjugé pour plus de 5,4 millions de dollars en juin.

Plusieurs marques ont récemment investi dans la technologie des NFT, à l'instar de Nike et Adidas, qui se lancent dans le marché de vêtements virtuels encryptés dans la blockchain afin de certifier leur authenticité.