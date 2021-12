WhatsApp : Comment cacher la mention «vu» de vos messages

Ce sont deux petites coches en «V» qui virent au bleu pour témoigner que votre message à bien été réceptionné et vu par votre destinataire. Toutefois, certains cherchent à conserver une forme de confidentialité vis à vis de leurs échanges sur WhatsApp. Voici comment faire pour masquer cette mention.

Comme les 2 milliards d'utilisateurs de WhatsApp dans le monde, vous avez sûrement vécu cette situation de vouloir lire un message sans en avertir l'émetteur. Tout simplement parce que vous ne vouliez pas être dérangé ou que vous préfériez y répondre plus tard sans que la personne s'inquiète de recevoir une réponse ou qu'elle ne se sente «ghostée». Dans les faits, la mention «vu», symbolisée par les petits coches bleues, trahit toujours la lecture du message. Toutefois, peu de gens savent qu'il est possible de désactiver ce type de notifications.

La manipulation est très simple. Rendez-vous dans réglages si vous êtes sur iOS (dans l'image ci-dessus, la petite roue crantée en bas à droite) ou appuyez sur les trois barres sous Android. Allez ensuite dans la section «Compte», puis «confidentialité», et faites dérouler légèrement l'écran pour voir apparaître «Confirmation de lecture», où un bouton vert est activé par défaut (voir notre capture d'écran ci-dessus). Il suffit de désactiver ce bouton et votre interlocuteur ne verra jamais si vous avez lu ou non le message qu'il vous a envoyé. Toutefois, il saura que vous l'avez bien reçu, puisque les deux coches grises apparaîtront tout de même sur son écran, mais celles-ci ne vireront jamais au bleu.

Sachez cependant que lorsque cette fonction est activée, vous ne pouvez pas le faire au cas par cas. Celle-ci concernera en effet l'ensemble de vos interlocuteurs. A l'inverse, ce choix implique aussi que vous ne sachiez pas si ceux-ci ont lu vos messages à vous.