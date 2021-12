Meta écope d'une amende russe de 23,8 millions d'euros

La société américaine Meta – maison mère de Facebook - a été condamnée ce vendredi 24 décembre par la justice russe pour avoir publié des contenus «interdits» par le Kremlin.

Si le tribunal de Moscou n’a pas indiqué avec exactitude les contenus ayant justifié la sanction, l’instance a en revanche motivé des faits de «récidive» de la part de la société américaine. De plus, les récentes décisions des juridictions russes illustrent une jurisprudence de plus en plus sévère à l’endroit des géants du numérique. Deux facteurs qui concourent à justifier cette amende record d’1,9 milliard de roubles (soit 23,8 millions d’euros au taux actuel)

Même politique pour Facebook

Quelques heures plus tôt, Facebook avait été condamnée pour les mêmes faits à une amende de 87 millions d’euros. La plateforme aux deux milliards d’utilisateurs a annoncé par le biais d’un communiqué «attendre d’étudier les documents de la cour» avant toute riposte juridique, dont un éventuel appel de la décision.