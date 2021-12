Alexa demande à un enfant de jouer avec la prise de courant

L’assistant vocal Alexa a lancé le défi à une enfant de 10 ans de jouer avec la prise de courant. Sa mère s’en est immédiatement indignée sur les réseaux sociaux.

Avec son enfant, elles enchaînaient les challenges sportifs à la maison. C'est alors que la fillette a demandé à l'assistance vocale de lui proposer un nouveau défi. La maman a posté la conversation entre l’assistance vocale d’Amazon et sa fille.

«Nous avons trouvé ce challenge. Enfoncez un chargeur à moitié dans la prise, puis touchez, à l’aide d’une pièce de monnaie la pointe en métal», lui a répondu Alexa, provoquant la stupeur de la mère.

OMFG My 10 year old just asked Alexa on our Echo for a challenge and this is what she said. pic.twitter.com/HgGgrLbdS8

La pratique avait été développée sur le réseau social Tiktok, qui est récemment devenu le site le plus recherché en 2021, devant Google. Des utilisateurs se filmaient en train de manipuler une pièce de monnaie devant la prise électrique, dans le but de créer des «éclairs».

#TikTok The danger of viral ‘outlet challenge’. People in the videos take a phone charger and partially plug it into an outlet. They then slide a penny down onto the exposed prongs. When this happens, it’ll spark and create smoke.https://t.co/r4PmJre8gR pic.twitter.com/1V9srlKnwD

— stéphane koch (@stephanekoch) January 26, 2020