CES 2022 : une application pour apprendre les langues sous hypnose

La French Tech est encore présente cette année au CES de Las Vegas. Et le salon des nouvelles technologies met notamment en avant l'application française Hypnoledge, qui permet d'apprendre une langue étrangère sous hypnose.

Prévue pour être lancée dans le courant du premier trimestre de l'année, cette solution repose sur des cours à distance qui permettent d'apprendre l'italien, l'anglais, le mandarin, l'espagnol et l'allemand en se livrant à plusieurs séances d'hypnose éducative depuis son canapé.

C'est ce que promet la start-up bordelaise Hypnoledge qui a donné son nom à cette plate-forme dont la version web, lancée en 2018, aurait déjà été sollicitée par 120.000 internautes, affirme-t-elle.

Présente sur le salon américain, cette jeune société réunit des hypnothérapeutes, des linguistes ainsi qu'un psychologue en misant sur cette forme d'apprentissage. Selon elle, l’état d’hypnose faciliterait «la concentration, l’attention et la mémorisation». Surtout elle permettrait d'«intégrer inconsciemment des informations et de fluidifier les automatismes de langage sans passer par la traduction dans sa langue maternelle», tout en «libérant l’apprenant de ses blocages et ses peurs», avance Hypnoledge.

Des cours de trente minutes

Concrètement, l'apprenant devra d'abord choisir sa langue et la thématique du cours (réduire son stress, gagner en confiance...). Un hypnothérapeute va alors l'accompagner dans une phase d'hypnose. Un cours dure environ trente minutes. Durant cette phase, le cerveau sera sollicité pour retenir du vocabulaire, mais aussi se sentir à l'aise avec son usage. Des exercices seront ensuite accessibles directement sur l'application afin de mettre en pratique les éléments de langages retenus durant la phase d'hypnose.

Reste que ces cours sont payants, avec différentes formules d'abonnement proposées pour tous les âges. Un abonnement simple à 9,90 euros par mois, permet d'accéder à tous les cours pour un particulier, précise Hypnoledge.