CES 2022 : Sierra Space dévoile sa mininavette spatiale (vidéo)

Une nouvelle virée dans l'espace en 2022. La société Sierra Space a présenté au CES de Las Vegas, une réplique grandeur nature de sa navette de 9 mètres de long. Mais déjà, les premiers essais ont commencé en vue d'un voyage inaugural d'ici à la fin de l'année.

Baptisé Dream Chaser (le poursuiveur de rêve), ce petit «avion spatial» réutilisable pourrait transporter des touristes mais aussi de l'équipement, tandis que cette société, filiale du groupe Sierra Nevada, envisage de mettre en orbite des installations spatiales commerciales d'ici à 2030.

Dans l'immédiat, Dream Chaser pourrait rejoindre l'ISS, à l'instar des capsule Crew Dragon de SpaceX. Une première mission en ce sens a été signée avec la Nasa pour 2022. Il s'agira tout d'abord de vol non habité, afin d'acheminer essentiellement du matériel auprès de la station spatiale internationale.

That’s right, #CES2022 starts tomorrow!! Come see us at booth CP-13 for all the latest deets on Orbital Reef & to take a selfie with our full-scale Dream Chaser spaceplane model. We can’t wait to see you there! #CES #Countdown #SierraSpace #DreamChaser #OrbitalReef pic.twitter.com/ODGDgLMxwQ

